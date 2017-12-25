القاهرة : الإثنين 25 ديسمبر 2017
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الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 07:36 م

مد أجل الحكم على الفنانة غادة عبد الرازق في «الفعل الفاضح»

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
نجلاء رفاعي
dostor.org/2001959

قررت محكمة جنح المعادي، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم على الفنانة غادة عبد الرازق، بتهمة الفعل العلني الفاضح لجلسة 31 ديسمبر الجاري.
كان سمير صبري، المحامي، أقام جنحة مباشرة ضد الفنانة، اتهمها فيها بارتكاب الفعل الفاضح، وقال، إن غادة تواصلت مع معجبيها وردت على تساؤلاتهم وهي في حالة تشبه السكر، مرتدية ملابس نوم، وظهر جزء حساس من جسدها خادش للحياء عدة مرات للناس على مواقع التواصل الاجتماعي، لكون الفيديو يذاع مباشرة، وما أن أذيع حتى انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة وأصبح متداولًا.

وأضاف في دعواه أن تصرف غادة يعد فعلًا خادشًا وفاضحًا للجميع دون أن تراعى حرمة الجسد والأخلاق والقيم السائدة في المجتمع، موضحًا: "فبدلًا من أن تقوم بدورها كفنانة لغرس القيم النبيلة، قامت بالنقيض من هذا بإفساد الأخلاق ونشر الفسق والفجور ونشر الفحشاء والرذيلة بين الناس، وبعد ذلك قامت بعد أن تعرضت للهجوم الشديد من قبل الجمهور، وبعد أن اكتشفت ما فعلته من فعل مجرم بحذف الفيديو من على صفحتها الشخصية، ولكن بعد أن ظهر ذلك الفيديو للكافة وعلم به القاصي والداني".

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