عاجل.. وفاة الكاتب الكبير صلاح عيسى

تُوفي الكاتب الصحفي الكبير صلاح عيسى الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، مساء اليوم الاثنين، بمستشفى المعادي العسكري، عن عمر يناهز 78 عامًا، بعد صراع مع المرض.



وولد صلاح عيسى في 4 أكتوبر عام 1939 في قرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحصل على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية عام 1961، ورأس لمدة خمس سنوات عددًا من الوحدات الاجتماعية بالريف المصري، وبدأ حياته الثقافية كاتبًا للقصة القصيرة، ثم اتجه عام 1962 للكتابة في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي، تفرغ للعمل بالصحافة منذ عام 1972 في جريدة الجمهورية، وأسس وشارك في تأسيس وإدارة تحرير عدد من الصحف والمجلات، منها "الكتاب" و"الثقافة الوطنية" و"الأهالي" و"اليسار" و"الصحفيون"، ورأس قبل وفاته تحرير جريدة القاهرة، وأصدر أول كتبه "الثورة العرابية" عام 1979، كما صدر له 20 كتابا في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي والأدب، منها: تباريج جريج، ومثقفون وعسكر، ودستور في صندوق القمامة، ورجال ريا وسكينة.