بالفيديو والصور.. أهالى الشرقية: «رمينا عفشنا القديم بعد استلامنا منازل صندوق تحيا مصر»

افتتح صندوق «تحيا مصر» قرية بني حسن مركز أولاد صقر محافظة الشرقية، وذلك كأول قرية يتم افتتاحها كنموذج من بين 27 قرية يتم تنميتها وإعادة إعمارها ضمن المرحلة الثانية من البروتوكول الثاني بالتعاون مع جمعية الأورمان لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، وقيادات صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان.



ومن جانبها، استهلت شيماء عبد الحميد حديثها مع «الدستور» بعد إعادة إحلال وتجديد منزلها معبرة عن سعادتها قائلة: «رمينا عفش بيتنا كله بعد استلامنا المنازل الجديدة.. عفش مكانش ينفع بنى آدمين».



وأضافت أن المنازل سابقا كانت على المحارة وبها «بوتاجاز حدادى» وسرير واحد لا يصلح للاستخدام، كان للأسرة كاملة، ولكن بعد بحوث اجتماعية وتبرعات صندوق تحيا مصر تحولت معيشتهم للأفضل بمنحهم منازل «آدمية».



فيما قالت انتصار محمد، إن القرى النائية لمست إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمثل هذه المشروعات التى تلمس احتياجات المواطن البسيط، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وصندوق تحيا مصر، وكل من ساهم فى منحهم حياة آدمية.



يشار إلى أنه تم تسليم 20 منزلا لأهالى قرية بنى حسن التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.