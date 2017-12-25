في ذكرى ميلاده.. 10 مؤلفات حوّلت «السادات» من رئيس إلى أديب مرموق

«الجمهورية.. التحرير.. الأهرام.. أكتوبر» مجلات وصحف عديدة كتب فيها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ليستطيع بقلمه أن ينثر كتابات يعشقها قُرائه ويخلق طبقة جديدة من متابعيه الذي أصبح فيما بعد رئيسًا لهم، كان يكتب وكأنه أديبًا مرموقًا، يؤرخ الواقع ويتنبأ بالمستقبل وينقد الماضي دون أن تتسرب في نفسه ذرة خوف، هذا هو الرئيس الراحل محمد أنور السادات التي تحلّ اليوم ذكرى ميلاده.



وفي السطور التالية، نرصد لكم مؤلفات الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي كتبها كما لو أنه أديبًا بارعًا، يُجيد كتابة الواقع والحاضر والمستقبل.



البحث عن الذات

البحث عن الذات، هو اسم الكتاب الذي ألفه محمد أنور السادات، وكتب فيه مذكراته وقصة حياته.

الكتاب تم طباعته أول مرة في إبريل عام 1978، وصدرت له طبعة ثانية في أكتوبر بذات العام، ونشر الكتاب بأكثر من 13 لغة أهمهم الإنجليزية والفرنسية والعبرية واليابانية، كما يتكون من عشر فصول، بالإضافة إلى مجموعة وثائق في آخر الكتاب مثل الرسائل التي أرسلها أنور السادات لبريجينيف في 30 أغسطس 1973 ولحافظ الأسد في 10 أكتوبر 1973، ونص خطاب السادات في الكينيسيت الإسرائيلي في 30 نوفمبر 1977.



القاعدة الشعبية

أول كتاب أصدره السادات كان عنوانه «القاعدة الشعبية»، وصدر عن الدار القومية للطباعة والنشر عام 1953 وتناول فيه نظام الحكم والديمقراطية والملك والأحزاب في مرحلة ما قبل الثورة.

وقال في مقدمته: «إنما أمرنا كله بيدنا نحن الشعب وعلينا أن ننهض بمسئوليتنا وعلينا أن نختار الطريق الذي نحس والذي نؤمن أنه سيوصلنا إلى غاياتنا وأهدافنا».



أسرار الثورة المصرية

في عام 1957 أصدر كتاب أسرار الثورة المصرية، بمناسبة مرور خمسة أعوام على قيام الثورة المصرية، ويتناول الأسباب الحقيقية التي ألهبت مشاعر المصريين ودفعتهم للثورة على أوضاعهم، كما يتحدث عن الآثار النفسية التي ترسبت في قلوب المصريين نتيجة حرمانهم من حكم بلادهم فكان الهدف من الثورة هو إعادة المواطن لبلده مصر أو إعادة مصر إلى المواطن المصري.



قصة الثورة الكاملة

في عام 1961 أصدر السادات كتاب «قصة الثورة كاملة» ضمن إصدارات دار الهلال، وهو أول كتاب يؤرخ لثورة 1952 بشكل كامل وبقلم أحد قادة الثورة، وأتيح للسادات كل وثائق الثورة فتناول تنظيم الضباط الأحرار وخطة الثورة، وكيف نجحت وموقف الثورة من زعماء الأحزاب وتحديد الملكية ومحمد نجيب، كما يبرر في هذا الكتاب مواقف وسياسات وأحداث هي نفسها التي هاجمها بشكل فج بعد خلافته لعبد الناصر، كما هاجم خصوم الثورة وسخر منهم كمحمد نجيب والنحاس وفؤاد سراج الدين، ويرى في كتابه أن الإخوان قطيع.



يا ولدي هذا عمك جمال

أصدر أنور السادات «يا ولدي هذا عمك جمال» في عام 1965 عن الدار القومية للطباعة والنشر وقدم فيه تحليلا لشخصية جمال عبد الناصر.



30 شهر في السجن

دخل السجن عام 1941 لأول مرة خلال خدمته العسكرية، وسجل السادات معاناته في السجن على شكل مذكرات يومية نشرت عام 1970 ببيروت تحت عنوان «30 شهرا في السجن» ونشر هذه المذكرات في مجلة المصور من قبل عام 1948، حيث يحكي السادات تجربته في الزنزانة 54 الشهيرة بليمان طرة، وتناولها بصورة أدبية إنسانية للغاية، كما تعد مصدرا هاما لمعرفة ما كان يدور في سجون المعتقلين السياسيين بهذه الفترة.



نحو بعث جديد

أصدر السادات كتاب جديدا بعنوان «صوت مصر نحو بعث جديد» عام 1974 عن سكرتارية المؤتمر الإسلامي، ووجه فيه السادات خطابه للعالم الإسلامي وعبر عن أمله فيه لسيادة العدل والسلام والأمان وحكى فيه عن تجربته في الحج لبيت الله الحرام.



وصيتي

في عام 1981 أصدر كتاب «وصيتي» عن المكتب المصري الحديث، حيث تضمن الكتاب ملخص رؤية السادات السياسية والاجتماعية، كما نقل فيها بعض الوصايا الهامة للتقدم، ففي المقدمة وتحت عنوان لماذا أصدرت هذا الكتاب يقول «إن بناء المجتمع مرحلة تالية لبناء الإنسان والمجتمع الذي يقهر الإنسان هو المجتمع الذى يقضي على نفسه بنفسه».



وكان من وصاياه أنه «يجب ألا نضع آمالا كبارا في نفوس صغيرة، وأن رجلا شجاعا واحدا أكثرية، وأنه لا شيء يمنح الإنسان القوة سوى ممارسة الكفاح».



معنى الاتحاد القومي

وفي كتاب «معنى الاتحاد القومي» الذي صدر عام 1964 عن مطابع الإعلانات الشرقية، تحدث فيه عن القومية العربية.



الصفحات المجهولة للثورة

في هذا الكتاب يُسلط الضوء حول الحركة التي قامت على أكتاف هؤلاء الضباط الأحرار، هذه الثورة التي كانت خطًا فاصلًا بين ما قبلها وما بعدها، ولإعادة الحياة إلى جسد قارب على الوفاة عن كل هذا يتحدث أنور السادات قبل أن يصبح رئيسا لمصر بـ 18 عامًا، ويقوم بإلقاء الضوء على صفحات الثورة وما غمض منها متعرضًا للعديد من الشخصيات البارزة قبل جمال عبد الناصر الملك فاروق النحاس باشا، حسن البنا وغيرهم.