القاهرة : الإثنين 25 ديسمبر 2017
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الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 07:42 ص

وزير القوى العاملة يهنئ الغضبان بالعيد القومى لبورسعيد

وزير القوي العاملة،
وزير القوي العاملة، محمد سعفان
وفاء علي
dostor.org/2001098

هنأ وزير القوي العاملة، محمد سعفان، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وقال سفعان في برقية تهنئة للمحافظ: «إن العيد القومي لبورسعيد هو يوما من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية عامة وشعب بورسعيد خاصة، في ذكري انتصار القوات المسلحة والشعب المصري والإرادة المصرية علي قوات العدوان الثلاثي البريطاني والفرنسي والإسرائيلي عام 1956، واندحار قوات هذه الدول علي أرض مدينة بورسعيد الباسلة، وتحرير الأراضي من أي احتلال وتأكيد مصرية قناة السويس».

وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدءوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم والرقي بوطننا العزيز.

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