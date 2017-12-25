القاهرة : الإثنين 25 ديسمبر 2017
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الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 18

طقس اليوم - صورة
طقس اليوم - صورة أرشيفية
dostor.org/2001097

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، بارد في أول الليل، شديد البرودة فى آخره.

وأضاف الخبراء أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى بعض محافظات الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وعلى حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية، تنشط أحيانا على السواحل الشمالية وسيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 11 18
وسط الدلتا 12 18
الإسكندرية 12 18
بلطيم 13 17
مطروح 10 17
السلوم 11 16
سيوة 8 16
بورسعيد 13 18
دمياط 13 18
العريش 11 17
رفح 10 16
الإسماعيلية 11 19
السويس 11 19
رأس سدر 14 18
نخل 8 16
نويبع 15 19
طابا 13 16
كاترين 3 12
الطور 14 18
شرم الشيخ 16 20
الغردقة 15 19
مرسى علم 15 20
الفيوم 10 19
بنى سويف 10 18
المنيا 9 9
أسيوط 8 8
سوهاج 10 10
قنا 10 10
الأقصر 11 11
أسوان 12 12
أبوسمبل 14 14
الوادى الجديد 10 10
شلاتين 16 16
أبورماد 17 17
رأس حدربة 17 17
حلايب 18 18

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