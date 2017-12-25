اليوم.. الحكم في دعوى عزل «دكروري» من مجلس الدولة

تُصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، حكمها في الدعوى التي تُطالب رئيس الجمهورية باستبعاد المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، من رئاسة المجلس، بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس وعزله من منصبه.



كان محمد حامد سالم المحامي، أقام دعوى حملت رقم 1286 لسنة 2017، وطالبت بإلزام رئيس الجمهورية باستبعاد دكروري من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسًا لمجلس الدولة.



وطلب مقيم الدعوى، بعزل المستشار دكروري من مجلس إدارة البنك المركزي، ورد جميع الأموال التي تقاضاها من البنك، لجمعه بين وظيفتين القضائية والبنكية بالمخالفة للدستور والقانون.



جاء في الدعوى أنه تم قبول تعيين نجل «دكروري»، يوسف يحيى راغب دكروري، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب الآخرين.



وطالبت أوراق الدعوى باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة نهائيًا.