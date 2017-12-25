القاهرة : الإثنين 25 ديسمبر 2017
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الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 04:46 ص

اليوم.. الحكم على 36 متهمًا بـ«تفجيرات حلوان»

اليوم.. الحكم على
مصطفى مسلم
dostor.org/2001093

تصدر محكمة غرب القاهرة العسكرية اليوم الإثنين حكمها على 36 متهمًا، بتنفيذ عمليات إرهابية بمنطقة حلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تفجيرات حلوان».

ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ببوابة حى حلوان وتفجيرات ماكينات صرف البنك الأهلى وماكينة صرافة أحد البنوك أمام الإدارة التعليمية، وماكينة صرافة بنك الإسكندرية.

وأحالت النيابة المتهمين عقب انتهاء التحقيقات، وبعد ضم القضيتين رقمى 422 و431 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والتى أمر النائب العام بإحالتها للنيابة العسكرية للتحقيق فيها.

وحملت القضية رقم 5 جنايات غرب العسكرية لسنة 2016 للمحكمة العسكرية العليا، وضمت القيادى الإخوانى محمد كمال مسئول لجان العمليات النوعية والعناصر المسلحة التابعة لتنظيم الجماعة الإرهابية والمتوفى فى حادث تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء حملة أمنية للقبض عليه بمنطقة البساتين.

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