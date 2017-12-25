مرتضى منصور: أمتلك عقود توقيع ثلاثى الإسماعيلى للزمالك

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه يمتلك عقود ثلاثة لاعبين من الإسماعيلي، وهم حسني عبد ربه، ومحمد فتحي، ومحمد عواد.



وأضاف «مرتضى»: أمتلك عقدا لتوقيع حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي مع الزمالك منذ 2005، وعقد لتوقيع محمد فتحي نجم الإسماعيلي مع الزمالك الموسم الماضي، كما أمتلك عقدا لتوقيع محمد عواد نجم الإسماعيلي مع الزمالك منذ موسمين.



وأوضح رئيس نادي الزمالك، أن إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي وقع عقدا لنادي الزمالك قبل انطلاق الموسم الحال،ي ورغم ذلك الزمالك لم يفاوض ابراهيم حسن مطلقا ولا يفكر في التعاقد معه.



وتابع «مرتضى»: لم أقابل سمير حلبية رئيس المصري، وإبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي، لم أراه منذ 8 أشهر تقريبًا.