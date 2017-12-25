شاهد.. أمينة تقترب من الـ2 مليون مشاهدة بـ«الأصيل أصيل»

واصلت أغنية المطربة الشعبية أمينة الجديدة «الأصيل أصيل» من فيلم «حليمو أسطورة الشاطئ»، والتي عرضت في جميع القنوات الفضائية نجاحها، حيث اقتربت من تحقيق الـ2 مليون مشاهدة علي صفحة الفيلم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



«الأصيل أصيل»، من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع أشرف البرنس.



الفيلم من بطولة طلعت زكريا ودينا وريم البارودي وبيومي فؤاد ونيرمين ماهر وكريم أبوزيد وغيرهم من النجوم، وإنتاج مدحت سعد، وتأليف محمد فضل.



وعلى الجانب الآخر، يقام العرض الخاص للفيلم غدا الثلاثاء الموافق 26 من ديسمبر الجاري بمول العرب.



