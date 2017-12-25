اليوم.. محاكمة المتهمين فى «خلية تفجير الكنائس»

تنظر المحكمة العسكرية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، محاكمة 48 متهما في قضية «خلية تفجير الكنائس»، ومن المقرر للجلسة عرض أجهزة التخزين على الأدلة الفنية.



وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال المتهمين إلى القضاء العسكري؛ لاتهامهم بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابى، وتأسيس خليتين بمحافظتي القاهرة وقنا، والانضمام إليها والمشاركة فيها، وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثلاث «البطرسية بالعباسية والمرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بالغربية»، وقتل والشروع في قتل روادها، وقوات تأمينها.



كما وجهت لهم تهم الهجوم على كمين النقب وقتل عدد من القائمين عليه من قوات الشرطة والشروع في قتل الباقين والاستيلاء على أسلحتهم، وحيازتهم سترات وعبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر والالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بدولتي ليبيا وسوريا.