القاهرة : الإثنين 25 ديسمبر 2017
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الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 06:55 ص

فى عيد ميلادها.. أبرز المحطات فى حياة غادة عادل

فى عيد ميلادها..
بيجاد سلامة
dostor.org/2001017

يصادف اليوم ميلاد الفنانة غادة عادل، ويستعرض «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عنها.

ولدت غادة عادل في 25 ديسمبر 1974، في بنغازي بليبيا، وأمضت فيها طفولتها وصباها، واستمرت فيها وحملت شهادة في مجال الإدارة من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة قار يونس من ليبيا، وذلك لظروف عمل والدها بليبيا.

بدأت غادة مشوارها الفني من خلال الإعلانات، ثم جاءت شهرتها بعد أن شاركت المطرب هاني شاكر في تصوير أغنية «تخسري» عام 1997، قدمت في العام نفسه عملين في التلفزيون من خلال فوازير أبيض وأسود ومشاركتها في الجزء الأول من مسلسل زيزينيا.

البداية الحقيقية لمشوارها الفني كانت مع فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» عام 1998، أمضت 3 سنوات بدون أي أعمال لتعود عام 2004 بفيلم «الباشا تلميذ».

خالتها الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وابنة خالها هي الممثلة ريم البارودي، وهي متزوجة من المنتج والمخرج مجدي الهواري وهو من اكتشفها وقدمها للسينما كوجه جديد، ولهما من الأبناء: «محمد، حمزة، مريم، عبد الله، عز الدين».

أعمالها
«هروب اضطراري، أهواك، على جثتي، الوتر، ابن القنصل، كلاشنكوف، خليج نعمة، في شقة مصر الجديدة، جعلتني مجرمًا، حمادة يلعب، عيال حبيبة، ملاكي إسكندرية، الباشا تلميذ، 55 اسعاف، بلية ودماغه العالية، عبود على الحدود، صعيدي في الجامعة الأمريكية، عفاريت عدلي علام، الميزان، العهد،
سرايا عابدين»

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