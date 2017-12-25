القاهرة : الإثنين 25 ديسمبر 2017
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الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 06:53 ص

في عيد ميلادها.. رحلة هنا شيحة من لبنان إلى «قبل زحمة الصيف»

في عيد ميلادها..
بيجاد سلامة
dostor.org/2001009

يصادف اليوم ميلاد الفنانة هنا شيحة، ويستعرض «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة.

ولدت هنا شيحة في 25 ديسمبر 1985، في بيروت لعائلة فنية من أربع أخوات، ولاحظت والدتها نادية زيتون اللبنانية، مواهب بناتها فشجّعتهم وأصقلت مواهبهم بدروس الموسيقي والباليه.

اتجهت للمعهد العالي للفنون المسرحية لتتابع شغفها بالفن، وتتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج.

بدأت التمثيل وهي لا تزال طالبة في المعهد، حيث لفتت إليها الأنظار مع أول ظهور في مسلسل «حبنا الكبير»، بدور فتاة إيطالية مما أهلها لتلعب دور البطولة في المسلسل الناجح البر الغربي، الذي لفت اليها الأنظار وجعل العروض التمثيلية تنهال عليها، لتبدأ مشوارها السينمائي ببطولة مشتركة في فيلم حب البنات مع ليلي علوي وحنان ترك وأشرف عبد الباقي.

حصلت علي شعبية كبيرة لدي الجمهور المصري والعربي بعد دورها في فيلم حب البنات ومسلسل يتربي في عزو.

وصلت إلي عام 2015 والذي يمثل نقلة نوعية في مسارها الفني بالمشاركة في أحدث أفلام المخرج محمد خان «قبل زحمة الصيف».

أعمالها
«ظل الرئيس، الطوفان، العهد، البيوت أسرار، الحكر، السبع وصايا، موجة حارة، طرف ثالث، على كف عفريت، مشرفة رجل لهذا الزمان، شارع عبد العزيز، بيت العيلة، خاص جدا، حكايات وبنعيشها،
الدنيا لونها بمبي، أيام الرعب والحب، 7 شارع السعادة، يتربى في عزو، مباراة زوجية، قلب الدنيا، نعتذر عن هذا الحلم، طيور الشمس، البر الغربي، حبنا الكبير، وجع البعاد، قبل زحمة الصيف، قبل الربيع، راجعين ياهوه، درس خصوصي، حب البنات»

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