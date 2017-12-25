وكيل أحمد الصالح يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى مع اللاعب

قال حسام الحطيني وكيل أحمد الصالح اللاعب السوري، إن ما يتردد بخصوص انتقال الصالح إلى الأهلي مجرد كلام شفهي فقط.



وأضاف «الحطيني» عبر برنامج «مع شوبير» على قناة «صدى البلد» أن الأهلي يرغب في التعاقد مع الصالح لمدة 5 مواسم مقبلة، مشيرًا إلى أنه ينتظر الدعوة الرسمية للحضور للقاهرة، وإتمام الصفقة مع النادي الأهلي.



وتابع: «قرار الاتحاد المصري بضم اللاعبين السوريين لمدة موسمين فقط تسبب في توقف المفاوضات».