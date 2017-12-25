فى عيد ميلادها.. تعرف على بدايات إيناس النجار الفنية

يصادف اليوم ميلاد الفنانة التونسية إيناس النجار، ويستعرض «الدستور» في السطور التالية أبرز المحطات في حياى النجار وبداياتها الفنية.



ولدت إيناس النجار في 25 ديسمبر 1978، في صفاقص بتونس، كانت بدايتها كموديل في فيديو كليب المغني بهاء سلطان «يا تري» ورشحها المخرج محمد النجار للقيام بدور مهم في فيلم ميدو مشاكل، وبعدها تكرر التعاون بينهما في أكثر من فيلم.



أعمالها

«هي واحدة، ملكة المطبخ، كان يا مكان، أم الصابرين، ترانزيت، عايشين اللحظة، أحاسيس، تحت الصفر، منتهى العشق، ماما في القسم، ابقي قابلني، وتر مشدود، عزبة آدم، سكين وتفاحة، ورقة توت، علشان ماليش غيرك، ورق التوت، العائد، علي مبارك، المحطة، كركر، اتنين علي الرصيف، يتربى في عزو، جامعة بابا، طاطا نام طاطا قام، أولاد الشوارع، ايه النظام، قشطة يا بابا، علي سبايسي، كيمو ، وأنتيمو، بحبك وانا كمان، ميدو مشاكل، العصيان، معالى الوزير، فرقة بنات وبس».