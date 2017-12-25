«ريحى جسمك».. 4 أنواع من الزيوت تساعدك على الاسترخاء

تعاني الكثير من النساء من الإجهاد، نظرًا لضغوط الحياة اليومية من العمل أو تربية الأطفال، ويمكن لبعض الزيوت، أن تساعدك في الاسترخاء بعد يوم عمل طويل.



فوفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فالزيوت الأساسية يمكن أن تساعد في الاسترخاء والتأمل والقدرة على النوم.



«زيت الصبار»

يساعد في إزالة السموم من الجسم، الأمر الذي يساعد على تهدئة البشرة الملتهبة، والتي أجهدت بفعل الشمس والتلوث.



«زيت الأرز»

يساعد هذا النوع من الزيوت الطبيعية في الحصول على الانتعاش، فإضافتة في حمامك يساعدك في تقليل التوتر بشكل رهيب.



«زيت البابونج»

يساعد زيت البابونج، على الحد من القلق والأرق، كما أنه يعالج الآم عسر الهضم والإسهال، استعمليه في التدليك أو مع ماء الحمام.



«زيت المريمية»

يساعد زيت الميرمية على رفع الروح المعنوية خاصة فى حالات الاكتئاب والحزن، لذا يساعد بشكل كبير على الاسترخاء، بالإضافة الى تهدئة الأعصاب.



«زيت الياسمين»

يعتبر من أكثر الزيوت العطرية التى تساعد على الانتعاش، حيث يتميز الياسمين برائحته المميزة، والتي لها تأثير كبيرعلى أحاسيس الإنسان، وتعطيك احساسا بالمرح والثقة بالنفس.