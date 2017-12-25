القاهرة : الإثنين 25 ديسمبر 2017
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الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 09:09 م

«حلم ضائع ومشروع جديد».. «مدحت» ترك التعليم لتصنيع المرايا (صور)

«حلم ضائع ومشروع
محمد عبدالعزيز
dostor.org/2000992

«مكملتش تعليمي وطول عمري بشتغل في حاجات مختلفة زي المعمار والورش ومصانع الطوب».. كلمات يعلوها العناء والعرق للوصول إلى سلم المجد والراحة المادية، هذه هي حياة مدحت إبراهيم، شاب عشريني، يقطن في محافظة البحيرة، ترك دراسته من الصف الخامس الابتدائي، ليبدأ مشوار الشقاء الذي رسمه بيده وتحت إرادته وهو في كامل قواه العقلية، ليتككل هذا العمل بولادة قصة كفاح جديدة تصفه بمهندس ديكور.

الأمل كان مفتاحه في كل شيء منذ أن عمل في المعمار ومصانع الطوب، لينحني به الطريق إلى ترك التعليم وامتهان عمل يحبه (صنع المرايا الأنيقة التي رآها في أحد المقاهي التي يرتادها مساءً).

يصنع مدحت مرايا جديدة الشكل، تتصف بمنظرها الجذاب الذي يحيطه منبع من الأضواء الهادئة، ومصنوع بشكل متقن.

ورصد «الدستور» قصة نجاحه وكفاحه، حيث قال: «بحب الأشكال دي جدا من المرايات وفي كافيه اسمه جاليري عنده مرايا زي دي، وكله بيروح هناك بيتصور قدامها وكدا، وأنا كان نفسي أروح هناك بس وقتي مش مساعدني بسبب شغلي، ففكرت اشتري واحدة ودورت كتير ملقيتش، وفي الأخر لقيت كذا شخص بيبيعها بس سعرها غالي».

وهنا قرر مدحت تصنيع المريا بأسعار أقل من الجاليري، مضيفًا: «قررت أعملها بنفسي وده مش شغلي وبعتبره عمل إضافي، فالحمدلله قدرت أجمع كل حاجة بنسبه للخشب ونظام تركيب الدوايا ونوع اللمبات، وكمان الدهان أنواع نضيفة».

وتابع: «صاحبي اسمه كريم العريني اقترح عليا أصنّع وأبيع منها، والفكرة عجبتني فعرضت على صحابي وبرضو لقيت دعم كبير منهم، واهو الحمدلله الناس بقيت تعرفني بيها».

واستكمل: «بحسب اللي أنا صرفته عليها وبحط مكسب قليل عشان الناس تاخد مني وبرضوا بحط نفسي مكان الناس اللي مش معاها ومش عارفه تجيب اللي نفسها فيه بسبب الغلا والاستغلال».

«حلم ضائع ومشروع جديد».. «مدحت» ترك التعليم لتصنيع المرايا (صور)
«حلم ضائع ومشروع جديد».. «مدحت» ترك التعليم لتصنيع المرايا (صور)
«حلم ضائع ومشروع جديد».. «مدحت» ترك التعليم لتصنيع المرايا (صور)
«حلم ضائع ومشروع جديد».. «مدحت» ترك التعليم لتصنيع المرايا (صور)
«حلم ضائع ومشروع جديد».. «مدحت» ترك التعليم لتصنيع المرايا (صور)
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