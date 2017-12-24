القاهرة : الأحد 24 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
06:53 م

لأول مرة.. العلماء يلتقطون صورًا لأقبح خنازير العالم (صور)

06:17 م

رقم مميز لـ«صلاح» مع ليفربول في الدوري الإنجليزي
06:08 م

وزير الكهرباء: القضاء على سرقات التيار باستخدام العدادات الذكية
03:52 م

تاجر يركب سيارة شرطة وبحيازته ألف سيجارة مخدرات: «افتكرها تاكسي»
02:38 م

إعادة محاكمة المتهمين بـ«خلية مدينة نصر» الإرهابية

02:14 م

محامي «مطرانية أطفيح» للنيابة: منزل كفر الواصلين ملك للكنيسة منذ 4 سنوات
11:46 م

بالصور.. ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالغربية

10:50 م

الجبلاية يشيد بموقف الأهلي: نادي المبادئ والقيم

09:34 م

بالفيديو.. «رونالدو» يتقدم للريال على أتلتيكو بهدف في الشوط الأول
08:49 م

بن سلمان: لا خلافات بين المملكة والإمارات
08:37 م

"بن سلمان" يعلن تفاصيل بيع شركة "أرامكو" للنفط
08:31 م

محمد بن سلمان: ماضون في تنفيذ مشروع جسر الملك سلمان بسيناء
عالم
الأحد 24/ديسمبر/2017 - 08:07 م

ارتفاع عدد ضحايا «قرار ترامب» بشأن القدس

ترامب
ترامب
dostor.org/2000855

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى ١٢، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال إسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب في 6 ديسمبر.

والكشف عن الرقم الجديد للضحايا يأتي بعد الإعلان عن وفاة شاب في غزة، الأحد، متأثرا بجروحه من جراء رصاص الجيش الإسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة في 15 ديسمبر.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، قال في بيان إن "محمد سامي الدحدوح (19 عاما) من جباليا توفي صباح اليوم" الأحد.

واستشهد فلسطينيان الجمعة برصاص الجنود الإسرائيليين في مواجهات اندلعت شرق قطاع غزة، إثر مسيرات نظمت بعد صلاة الجمعة احتجاجا على الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وسقط عشرة من هؤلاء الشهداء برصاص الجيش الإسرائيلي، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وقتل اثنان في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

ومن بين القتلى في غزة، إبراهيم أبوثريا، الذي سبق أن فقد ساقيه في قصف إسرائيلي قبل نحو عقد من الزمن، قبل أن يقتل منذ عدة أيام برصاصة قناص من الجيش الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن أبوثريا البالغ من العمر 29 عاما، قُتل برصاصة قناص في الرأس، فيما أعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن صدمتها مطالبة بفتح تحقيق مستقل.

اقرأ أيضًا
منذ ساعة و 27 دقيقة

لأول مرة.. العلماء يلتقطون صورًا لأقبح خنازير العالم (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

تاجر يركب سيارة شرطة وبحيازته ألف سيجارة مخدرات: «افتكرها تاكسي»

منذ 8 شهر

بن سلمان: لا خلافات بين المملكة والإمارات

منذ 8 شهر

بن سلمان: الإعلام الإخوانجي سبب زعزعة العلاقات بين المملكة ومصر

منذ 8 شهر

ولي ولي العهد السعودي: قادرون على اجتثاث الحوثيين في أيام

منذ 8 شهر

«ليبيا تتوحد».. السراج وحفتر يتفقان على تشكيل حكومة مستقلة وجيش وطني

الآن

مؤسِّسات رابطة «مُشجعات مصر»: «وربنا لنيمك من المغرب يا روسيا»

في 10 دقائق.. 5 خطوات عليك أن تفعلها عند حدوث انفجار نووي

حبس صاحب المنزل المتسبب في أحداث كنيسة أطفيح 4 أيام

رئيس الأركان: القوات المسلحة عازمة على اقتلاع الإرهاب من سيناء

الأكثر قراءة

الإمارات تكشف سبب منع سيدات تونس من السفر إلى أراضيها

بعد إعارة «كابوريا وأوباما».. 6 نجوم خارج الزمالك في يناير

وزير الري عن أزمة سد النهضة: «متطمنوش الموضوع مقلق»

سفير مصر في الأردن: حالة المواطن المسحول غير مستقرة

ألبومات الصور

بالصور.. فريق «مسرح سياحة» بجامعة المنيا ينظم مسرحية «ربع جرام»

مقهى «أم كلثوم» بالعياط بعد فتح ملثمين النار على رواده

صحفيو "الدستور" يعتصمون بسبب تعسف النقابة فى القيد

صور| المحلات تتزين استعدادًا لـ«الكريسماس»

نجم الساعة

صحفيو «الدستور» يلجأون إلى القضاء ضد نقيب الصحفيين

الأكثر قراءة

الإمارات تكشف سبب منع سيدات تونس من السفر إلى أراضيها

بعد إعارة «كابوريا وأوباما».. 6 نجوم خارج الزمالك في يناير

وزير الري عن أزمة سد النهضة: «متطمنوش الموضوع مقلق»

سفير مصر في الأردن: حالة المواطن المسحول غير مستقرة

جريدة الدستور

نيبوشا يقرر نقل مران الزمالك لإستاد القاهرة

«تشتكي من برد الشتاء».. الاحتلال يرفض إدخال ملابس لعهد التميمي

منوعات

شاهد.. إطلالة حزينة لـ«كيم كاردشيان» تثير تساؤلات جمهورها

الثلاثاء.. مصفف شعر الفنانة نجوي كرم يعقد مؤتمرًا صحفيًا بالقاهرة

مؤسِّسات رابطة «مُشجعات مصر»: «وربنا لنيمك من المغرب يا روسيا»

المثقف

مصادر: تعيين انتصار محمد متحدثًا لوزارة الثقافة

ولاد الكار

«دراما الأعلى للإعلام» تناقش مشاكل الارتقاء بمحتوى الأعمال الفنية

الأبراج اليوم

6 أبراج «منحوسة» في 2018.. اعرفها

الصحة

بشرة خير.. معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان «في الطالع»

الدستور على فيسبوك
ads