ارتفاع عدد ضحايا «قرار ترامب» بشأن القدس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى ١٢، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال إسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب في 6 ديسمبر.



والكشف عن الرقم الجديد للضحايا يأتي بعد الإعلان عن وفاة شاب في غزة، الأحد، متأثرا بجروحه من جراء رصاص الجيش الإسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة في 15 ديسمبر.



وكان الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، قال في بيان إن "محمد سامي الدحدوح (19 عاما) من جباليا توفي صباح اليوم" الأحد.



واستشهد فلسطينيان الجمعة برصاص الجنود الإسرائيليين في مواجهات اندلعت شرق قطاع غزة، إثر مسيرات نظمت بعد صلاة الجمعة احتجاجا على الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وسقط عشرة من هؤلاء الشهداء برصاص الجيش الإسرائيلي، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وقتل اثنان في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.



ومن بين القتلى في غزة، إبراهيم أبوثريا، الذي سبق أن فقد ساقيه في قصف إسرائيلي قبل نحو عقد من الزمن، قبل أن يقتل منذ عدة أيام برصاصة قناص من الجيش الإسرائيلي.



وقالت وزارة الصحة في غزة إن أبوثريا البالغ من العمر 29 عاما، قُتل برصاصة قناص في الرأس، فيما أعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن صدمتها مطالبة بفتح تحقيق مستقل.

