«تشتكي من برد الشتاء».. الاحتلال يرفض إدخال ملابس لعهد التميمي

«تشتكي برد الشتاء».. إذا كنت تسأل عن الطفلة الجميلة وأيقونة النضال الفلسطيني الجديدة عهد التميمي، فها هو الرد، هذا هو ما يحدث معها في سجون الاحتلال، حيث لم يكتفوا باعتقالها وإنما يتعمدون كسر عزيمتها، لكنها أشد من ذلك.



وقالت وكالة «شهاب» الفلسطينية للأنباء، إن الفلسطينية ابنة الـ 16 عامًا، المعتقلة في سجون الاحتلال منذ أيام، لدفاعها عن تدنيس أرض بيت عائلتها من جنود الاحتلال، تعاني الآن في سجون الاحتلال من برد الشتاء؛ لأن سلطات الاحتلال ترفض إدخال ملابس لها منذ اعتقالها قبل خمسة أيام، كما رفضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية طلب الاستئناف بشأن اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، التي اعتقلها الاحتلال بتهمة مهاجمة جندي إسرائيلي، بعد اقتحام منزل عائلة التميمي في قرية النبي صالح.



وبحسب الوكالة فقد ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن القاضي أصرّ على إبقاء التميمي رهن الاعتقال بحجة وجود أسباب تبرر استمرار التوقيف.