القاهرة : الأحد 24 ديسمبر 2017
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الأحد 24/ديسمبر/2017 - 07:47 م

شاهد.. إطلالة حزينة لـ«كيم كاردشيان» تثير تساؤلات جمهورها

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان
رانا رمضان
dostor.org/2000842

إطلالة صادمة التقتطها عدسات الصحف العالمية لنجمة تليفزيون المواقع «كيم كاردشيان» خلال عطلة عائلية قضتها مع أبنائها نورث، البالغة من العمر أربع سنوات، وسينت البالغ من العمر عامان، في إحدي الحدائق العامة بمدينة لوس أنجلوس.

وحرصت نجمة تليفزيون الواقع البالغة من العمر 37 عاما، على تعليم أطفالها التزلج علي الجليد.

وانضمت كورتيني، شقيقة كيم، لتلك العطلة العائلية برفقة صديقها يونس بيندجيما وابنتها بينولوبي، البالغة من العمر خمس سنوات.

وظهرت كيم بشعر تلجي وبدلة رياضية، وملامح حزينة ما أثار الحيرة في نفوس جمهورها، الذين وصفوا تلك الإطلالة بالكئيبة، متسائلين عن سر ظهور نجمتهم بتلك الإطلالة في حين ظهرت شقيقتها كورتيني أكثر سعادة وإشراقا.

شاهد.. إطلالة حزينة لـ«كيم كاردشيان» تثير تساؤلات جمهورها
شاهد.. إطلالة حزينة لـ«كيم كاردشيان» تثير تساؤلات جمهورها
شاهد.. إطلالة حزينة لـ«كيم كاردشيان» تثير تساؤلات جمهورها
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