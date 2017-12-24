القاهرة : الأحد 24 ديسمبر 2017
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الأحد 24/ديسمبر/2017 - 07:42 م

«كلنا معاك» تطلق الموجة الثانية للتوقيعات بمشاركة ٢٠٠٠ متطوع في قنا

جمعية من أجل مصر
جمعية "من أجل مصر"
قنا - إسلام البكري
dostor.org/2000840

عقد منسق جمعية "من أجل مصر" بمحافظة قنا أسامة الهواري، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع أمناء اللجان النوعية بالجمعية ومنسقي حملة "كلنا معاك من أجل مصر" لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة ولاية ثانية لبحث المستجدات ومناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وقال الهواري، إنه بعد النجاح التي حققته الحملة خلال 40 يوما فقط وجمعها 311 ألفا و184 توقيعًا من المواطنين لمطالبة الرئيس بالترشح لفترة ولاية ثانية لاستكمال مسيرة الإنجازات استقبلت ما يقرب من 2000 متطوع للعمل خلال المرحلة المقبلة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وأضاف أنه، تمت مناقشة خطط قطاع التدريب خلال المرحلة المقبلة والتي تعتمد بشكل أساسي على تنمية الوعي السياسي للشباب والمرأة وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بكل كثافة وحشد أكبر عدد من المواطنين لممارسة حقوقهم الدستورية في الإدلاء بأصواتهم.


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