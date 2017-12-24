ميسي الأول وكريستيانو الأخير بقائمة الأكثر تهديفًا لعام 2017

احتل الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، صدارة قائمة أفضل الهدافين لعام 2017 برصيد 54 هدفا.



وكان هدف أمس في مرمى الفريق الملكي بمثابة «مسك الختام»، بعددما فاز فريق برشلونة في مباراة الكلاسيكو الإسباني على ضيفه ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجوله الـ 17 من منافسات «الليجا».



وتستعرض «الدستور» سجل أهداف الـ5 الكبار بقائمة أفضل 5 هدافين لعام 2017 على النحو التالي:



- شارك الأرجنتيني صاحب الـ30 عامًا في 52 مباراة، سجل خلالها 54 هدفا، وصنع 19.



-الأوروجواياني إدينسون كافاني، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، جاء في المركز الثاني ضمن قائمة أفضل الهدافين عام 2017.



وشارك صاحب الـ30 عامًا في 50 مباراة، سجل 49 هدفا، وصنع 6.



وجاء الإنجليزي هارى كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزى، في المركز الثالث، وشارك صاحب 24 عامًا في 38 مباراة، سجل خلالها 35 هدفا، وصنع 7 أهداف.



وفي المركز الرابع أتى البولندى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، شارك صاحب الـ29 عامًا في 47 مباراة، سجل 43 هدفا، وصنع 10.



أما البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، فجاء في المركز الخامس ضمن قائمة أفضل الهدافين لعام 2017، شارك صاحب الـ32 عامًا في 46 مباراة، سجل 42 هدفا، وصنع 12.





