القاهرة : الأحد 24 ديسمبر 2017
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الأحد 24/ديسمبر/2017 - 07:41 م

رئيس ائتلاف دعم مصر: مبادراتنا هدفها إيجاد «شغل»

المهندس زكي السويدي
المهندس زكي السويدي
إسلام نصير
dostor.org/2000837

بدأ المهندس زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، الإعلان عن خطة الائتلاف في الفترة المقبلة، قائلًا: إن لديه خطة ٣٥٢ لمواجهة مشكلات مصر من خلال كافة مراكز الجمهورية بالمحافظات، بالإضافة إلى منطقة صناعية وتجارية في كل قرية ومركز بالجمهورية لخلق فرص عمل.

وأضاف السويدي: أن افتتاح مراكز لتنمية المجتمع على مستوى محافظات مصر بالكامل، بجانب تدشين ٧ مشروعات لطرحها في كل مركز لخدمة المواطنين.

وأكد خلال كلمته بمؤتمر الائتلاف لإعلان خطة عمله للمرحلة المقبلة، وجود ٥ ملايين فرصة عمل خلال ٤ سنوات في كل محافظات مصر بدعم القيادة السياسية، بجانب إنشاء وحدة صناعية شاملة في كل قرية، قائلًا: «أشك أن لدى الحكومة وظائف، مبادراتنا هدفها إيجاد «شغل» وليس وظيفة».

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