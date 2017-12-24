رئيس ائتلاف دعم مصر: مبادراتنا هدفها إيجاد «شغل»

بدأ المهندس زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، الإعلان عن خطة الائتلاف في الفترة المقبلة، قائلًا: إن لديه خطة ٣٥٢ لمواجهة مشكلات مصر من خلال كافة مراكز الجمهورية بالمحافظات، بالإضافة إلى منطقة صناعية وتجارية في كل قرية ومركز بالجمهورية لخلق فرص عمل.



وأضاف السويدي: أن افتتاح مراكز لتنمية المجتمع على مستوى محافظات مصر بالكامل، بجانب تدشين ٧ مشروعات لطرحها في كل مركز لخدمة المواطنين.



وأكد خلال كلمته بمؤتمر الائتلاف لإعلان خطة عمله للمرحلة المقبلة، وجود ٥ ملايين فرصة عمل خلال ٤ سنوات في كل محافظات مصر بدعم القيادة السياسية، بجانب إنشاء وحدة صناعية شاملة في كل قرية، قائلًا: «أشك أن لدى الحكومة وظائف، مبادراتنا هدفها إيجاد «شغل» وليس وظيفة».