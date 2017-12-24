حبس متهم بتزوير خطاب منسوب لبنك 6 أشهر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار علي النمر، وعضوية محمد حسني العالم وطارق خميس، بالحبس 6 أشهر لمتهم لارتكابه جريمة تزوير في محرر رسمي.



وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 10831 لسنة 2010 جنايات البساتين تزوير المتهم حاتم محمد فوزي عبدالحميد محررا رسميا (خطاب) رفع حظر بيع السيارة رقم (س وط 421 مصر) المنسوب صدوره إلى بنك كريدي أجريكول مصر، وبالتصديق عليه من البنك المركزي المصري، وكان ذلك عن طريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة.



ودلّت تحريات رئيس وحدة التحريات بمباحث مرور القاهرة على صحة الواقعة، بالإضافة إلى توقيعات وأختام نسبها زورًا إلى الموظفين المختصين بتلك الجهة، وقدمها إلى وحدة مرور عين الصيرة المختصة واستصدر بها رخصة تسيير السيارة مثبتا بها رفع حظر البيع عنها.



