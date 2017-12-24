القاهرة : الأحد 24 ديسمبر 2017
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الأحد 24/ديسمبر/2017 - 07:27 م

الثلاثاء.. مصفف شعر الفنانة نجوي كرم يعقد مؤتمرًا صحفيًا بالقاهرة

نجوي كرم
نجوي كرم
dostor.org/2000824

يعقد خبير التجميل العالمي ومصفف الشعر «داني لحود»، مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل.

ويقدّم «لحود» أحدث صيحات الموضة العالمية لقصات الشعر 2018، والقصات المناسبة لسهرات رأس السنة.

وشارك «داني لحود» في عدّة مهرجانات دولية في باريس ولندن وإيطاليا، وحصل على دبلومة دولية في طرق علاج ووقاية الشعر.

وعمل «داني» مع أشهر فنانات الوطن العربي من بينهن (الشحرورة صباح وهيفاء وهبي ورزان مغربي)، فضلا عن أنه مصفف الشعر الخاص للفنانة نجوي كرم لأكثر من 7سنوات.

وعلى المستوى العالمي رافق الفنانة «أنجلينا جولي» في جولتها للأعمال الخيرية، كما كان مصفف الشعر الخاص بها.

وسيعلن «لحود» خلال المؤتمر عن مشاركته في أعمال فنية متعددة بالسينما المصرية خلال الفترة المقبلة.

للتواصل: 01207313048

الثلاثاء.. مصفف شعر الفنانة نجوي كرم يعقد مؤتمرًا صحفيًا بالقاهرة
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