مؤسِّسات رابطة «مُشجعات مصر»: «وربنا لنيمك من المغرب يا روسيا»

كان الصمت والإحباط سيّدى الموقف، فى منزل المواطنة المصرية عزة جلال، عندما أحرز المنتخب الكونغولى، هدفًا فى مرمى المنتخب المصرى، فى المباراة التى جمعتهما بتصفيات كأس العالم، فى ٨ أكتوبر الماضى، لتنفجر الأسرة فرحًا وابتهاجًا بإحراز محمد صلاح فى الدقيقة الأخيرة، هدف الصعود للمونديال، ويدخل الشعب المصرى بأكمله فى موجة من الفرح والأمل.



ومن أمام شاشة التلفاز بالمنزل، قررت عزة وزميلاتها، تكوين رابطة مشجعات مصر، لدعم المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العالم «روسيا ٢٠١٨».



وتشكلت الرابطة، لتكون نواة لأول تجمع نسائى على مستوى الشرق الأوسط، فى مجال تشجيع لعبة كرة القدم، لينافس الروابط النسائية على مستوى العالم.

وقررت الرابطة توزيع المهام، على قائداتها، لتختص «ميرنا» بالتحليل الرياضى، و«سندس» بالعلاقات العامة، و«أسما رءوف» بالجانب الإعلامى.

وفتحت الرابطة باب العضوية، من خلال مسابقة تنعقد فى يناير المقبل، ويُروَّج لها عن طريق الصفحة الخاصة بالرابطة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

وقالت عزة: «إن قائدات الرابطة لم يُحددن بعد الشروط الخاصة للانضمام، وهن يسعَين حاليًا للانتهاء من اللائحة والضوابط».

وأضافت أن دورها سيتمثل فى تعليم الفتيات المصريات، الطبخ الروسى، وتوعية الجماهير المصرية بالأكلات الروسية الشبيهة بالوجبات المصرية، مشيرة إلى أن الطبخ هو العامل الرئيسى الذى أسهم فى تكوين الرابطة.

وأقبل العديد من الجهات على دعم الرابطة، بعد الإعلان عنها، وكشف الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، عن لقائه بعضواتها، لتشجيعهن، معلنًا السماح لهن بالتصوير فى أى مكان أثرى، وقتما شئن، طالما أنهن يعملن لصالح مصر.

ووعدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عضوات الرابطة، بتنظيم مؤتمرات لهن، بالتعاون مع الجاليات المصرية بالخارج، للترويج للفكرة ودعمها.

وتستهدف الرابطة، إعادة الجماهير إلى المباريات المصرية بشكل أكبر، وأوضحت «ميرنا»، إحدى قائدات الرابطة، أن العضوات يتواصلن مع المسئولين وكل الجهات المعنية، لإعادة عشاق الكرة إلى مدرجاتهم. وكشفت عن إعداد أغنية خاصة بالرابطة، من تلحين وائل العقيد، وتوزيع لؤى فايد، ليغنيها الفنان محمد منير.

وقالت «توتا»، إحدى قائدات الرابطة، إنها تتمنى أن يشارك الفنان الشاب تامر حسنى، فى أداء أغنية الرابطة، مع إضفاء صوت نسائى عليها يتمثل فى الفنانة نانسى عجرم.

ونفت «سندس حمدى»، من فتيات الرابطة، ومسئولة العلاقات والتنسيق مع مؤسسات الدولة، ما تردد عن استهداف الرابطة، منافسة فتيات روسيا خلال المونديال، مشيرة إلى أن ما يقال فى ذلك الشأن «محض مزاح»، بينما يتبنى ذلك التجمع، تمكين المرأة وإبراز دورها فى الجانب الكروى.

وأعلنت الرابطة، عن دعمها للمشجعات السعوديات عقب السماح لهن، بدخول مدرجات الملاعب خلال الفترة المقبلة، وتخصيص مقاعد لهن لتشجيع فرقهن.

وأعدت الرابطة رؤية رياضية لمستقبل المنتخب المصرى فى مونديال روسيا، وسط مجموعته، التى تضم منتخبات السعودية وأوروجواى والبلد المستضيف، مشيرة إلى أن المجموعة لن تمثل عائقًا أمام صعود المنتخب، فيما عدا أوروجواى الذى قد يهدد الفريق المصرى. ورأت إحدى فتيات الرابطة، ضرورة انضمام عماد متعب إلى الفريق المصرى، رغم مكوثه فترات طويلة على «دكة البدلاء»، فى النادى الأهلى خلال الموسم الحالى، فيما رجحت أخرى انضمام محمود عبدالرازق «شيكابالا»، الذى يلعب حاليًا لدى فريق الرائد السعودى، إلى صفوف الفراعنة.

وتستعين الرابطة، بصديقة روسية تعيش فى مصر، لتكون وسيلة تواصلها واطلاعها على أجواء روسيا وطبيعة شعبها.

وتساعد الفتاة الروسية، عضوات الرابطة، فى أعمال الترجمة، والتنسيق فى خطة الترويج للفريق المصرى خلال البطولة.

وأوضحت إحدى فتيات الرابطة، أن جميع العضوات يجدن لغات أجنبية عديدة، عدا الروسية، بينما يحاولن فى الوقت الحالى تعلم مبادئها الأولية تمهيدًا لإتقانها مع حلول المونديال.

وتستهدف الرابطة إجراء حملات توعية فى صعيد مصر، لنبذ التعصب الرياضى، وتصحيح فكرة التشجيع والهدف الحقيقى منه، كما تسعى لجذب شريحة الأطفال إلى التشجيع الكروى.

