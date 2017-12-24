القاهرة : الأحد 24 ديسمبر 2017
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الأحد 24/ديسمبر/2017 - 07:20 م

«السويدي»: الدولة تهتم بمشروعات عملاقة لضمان حياة أفضل

المهندس زكي السويدي
المهندس زكي السويدي
إسلام نصير
dostor.org/2000815

وجه المهندس زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، الشكر لروح اللواء سامح سيف اليزل مؤسس الائتلاف، للمجهودات التي بذلها في تدشينه.

وأضاف السويدي: «نلتقي اليوم لنشهد معا انطلاقة جديدة للائتلاف، وجميع النواب زملاء في مصلحة الوطن والمصلحة العامة».

وأشار «السويدي» خلال كلمته في مؤتمر الائتلاف التي جاء بعنوان «انطلاقة جديدة» لإعلان خطة عمله للمرحلة المقبلة، مؤكدًا حرص الائتلاف على التواصل الجماهيري مع الشعب المصري.

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