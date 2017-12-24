شريهان أبوالحسن: سعيدة بجائزة التميز من «ديرجيست»

أعربت الإعلامية شريهان أبو الحسن، مقدمة برنامج «ست الحسن» عبر قناة ON E عن سعادتها بحصولها على درع التميز من «ديرجيست» فى احتفالية تكريم نجوم الإعلام المصري.



وقال أبو الحسن إن حلقات برنامج "ست الحسن" ستشهد انطلاقة جديدة مع العام الجديدة وتنوع فى فقراته والتى تعتمد على تناول القضايا تُعتبر عن كافة شرائح المجتمع ولا سيما الأسرة والمرأة المصرية، معربةً عن سعادتها بما لامسته من تجاوب وردود الأفعال الإيجابية من المشاهدين والمسئولين.



يذكر أن الإعلامية شيريهان أبو الحسن حصلت على جائزة الدير جيست عن برنامجها "ست الحسن"، في حفل مهرجان الدير جيست.