القاهرة : الأحد 24 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
06:53 م

لأول مرة.. العلماء يلتقطون صورًا لأقبح خنازير العالم (صور)

06:17 م

رقم مميز لـ«صلاح» مع ليفربول في الدوري الإنجليزي
06:08 م

وزير الكهرباء: القضاء على سرقات التيار باستخدام العدادات الذكية
03:52 م

تاجر يركب سيارة شرطة وبحيازته ألف سيجارة مخدرات: «افتكرها تاكسي»
02:38 م

إعادة محاكمة المتهمين بـ«خلية مدينة نصر» الإرهابية

02:14 م

محامي «مطرانية أطفيح» للنيابة: منزل كفر الواصلين ملك للكنيسة منذ 4 سنوات
11:46 م

بالصور.. ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالغربية

10:50 م

الجبلاية يشيد بموقف الأهلي: نادي المبادئ والقيم

09:34 م

بالفيديو.. «رونالدو» يتقدم للريال على أتلتيكو بهدف في الشوط الأول
08:49 م

بن سلمان: لا خلافات بين المملكة والإمارات
08:37 م

"بن سلمان" يعلن تفاصيل بيع شركة "أرامكو" للنفط
08:31 م

محمد بن سلمان: ماضون في تنفيذ مشروع جسر الملك سلمان بسيناء
فن
الأحد 24/ديسمبر/2017 - 07:19 م

شريهان أبوالحسن: سعيدة بجائزة التميز من «ديرجيست»

شريهان أبو الحسن
شريهان أبو الحسن
dostor.org/2000814

أعربت الإعلامية شريهان أبو الحسن، مقدمة برنامج «ست الحسن» عبر قناة ON E عن سعادتها بحصولها على درع التميز من «ديرجيست» فى احتفالية تكريم نجوم الإعلام المصري.

وقال أبو الحسن إن حلقات برنامج "ست الحسن" ستشهد انطلاقة جديدة مع العام الجديدة وتنوع فى فقراته والتى تعتمد على تناول القضايا تُعتبر عن كافة شرائح المجتمع ولا سيما الأسرة والمرأة المصرية، معربةً عن سعادتها بما لامسته من تجاوب وردود الأفعال الإيجابية من المشاهدين والمسئولين.

يذكر أن الإعلامية شيريهان أبو الحسن حصلت على جائزة الدير جيست عن برنامجها "ست الحسن"، في حفل مهرجان الدير جيست.

شريهان أبوالحسن: سعيدة بجائزة التميز من «ديرجيست»
اقرأ أيضًا
منذ 8 شهر

مناسك العُمرة توقف تصوير غادة عبدالرازق لـ"أرض جو"

منذ 8 شهر

الليلة.. دنيا سمير غانم ضيف "تلاتة في واحد" على " ON E"

منذ 8 شهر

شاهد.. نجوى فؤاد ترقص في حفل بلبنان

منذ 8 شهر

بالفيديو.. البرومو الرسمي لمسلسل «اللهم إني صائم»

منذ 8 شهر

تعرف على موعد أولى حلقات الموسم الخامس لـ«مسرح مصر»

منذ 8 شهر

ريهام سعيد: معظم الستات المطلقات بتصاحب أو تتجوز عرفي إنما أنا لأ

الآن

الحوثيون يطلقون سراح 160 أسيرًا من أنصار صالح

بعد إعارة «كابوريا وأوباما».. 6 نجوم خارج الزمالك في يناير

مؤسِّسات رابطة «مُشجعات مصر»: «وربنا لنيمك من المغرب يا روسيا»

في 10 دقائق.. 5 خطوات عليك أن تفعلها عند حدوث انفجار نووي

الأكثر قراءة

الإمارات تكشف سبب منع سيدات تونس من السفر إلى أراضيها

بعد إعارة «كابوريا وأوباما».. 6 نجوم خارج الزمالك في يناير

وزير الري عن أزمة سد النهضة: «متطمنوش الموضوع مقلق»

سفير مصر في الأردن: حالة المواطن المسحول غير مستقرة

ألبومات الصور

بالصور.. فريق «مسرح سياحة» بجامعة المنيا ينظم مسرحية «ربع جرام»

مقهى «أم كلثوم» بالعياط بعد فتح ملثمين النار على رواده

صحفيو "الدستور" يعتصمون بسبب تعسف النقابة فى القيد

صور| المحلات تتزين استعدادًا لـ«الكريسماس»

نجم الساعة

صحفيو «الدستور» يلجأون إلى القضاء ضد نقيب الصحفيين

الأكثر قراءة

الإمارات تكشف سبب منع سيدات تونس من السفر إلى أراضيها

بعد إعارة «كابوريا وأوباما».. 6 نجوم خارج الزمالك في يناير

وزير الري عن أزمة سد النهضة: «متطمنوش الموضوع مقلق»

سفير مصر في الأردن: حالة المواطن المسحول غير مستقرة

جريدة الدستور

3 ممثلات اختلقن شائعات من أجل الشهرة (صور)

مؤسس الـ«بيتكوين».. قصة المحتال الروسي

منوعات

مؤسس الـ«بيتكوين».. قصة المحتال الروسي

شاهد.. إطلالة حزينة لـ«كيم كاردشيان» تثير تساؤلات جمهورها

الثلاثاء.. مصفف شعر الفنانة نجوي كرم يعقد مؤتمرًا صحفيًا بالقاهرة

المثقف

مصادر: تعيين انتصار محمد متحدثًا لوزارة الثقافة

ولاد الكار

«دراما الأعلى للإعلام» تناقش مشاكل الارتقاء بمحتوى الأعمال الفنية

الأبراج اليوم

6 أبراج «منحوسة» في 2018.. اعرفها

الصحة

بشرة خير.. معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان «في الطالع»

الدستور على فيسبوك
ads