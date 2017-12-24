القاهرة : الأحد 24 ديسمبر 2017
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الأحد 24/ديسمبر/2017 - 07:17 م

سيد عبدالقادر يكتب: دبلوماسيات واشنطن الشرسات

سيد عبدالقادر
سيد عبدالقادر
dostor.org/2000812



لماذا تبدو الدبلوماسيات الأمريكيات أكثر شراسة من الرجال، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعرب؟! سؤال ألح على خاطرى كثيرًا، وأنا أتابع تصريحات نيكى هالى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية فى الأمم المتحدة، تعليقا على القرار المصرى برفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وهى تصريحات غريبة، لا تصدر إلا من طالبة فى الروضة أو المرحلة الابتدائية، تهدد زملاءها بأنها ستبلغ «الأستاذ» بأسماء الذين يتحدثون فى الفصل لعقابهم.
وهى لم تكتف بمجرد الغطرسة، بل لجأت إلى قاموس غريب للشتائم، عندما قالت أمام «الإيباك»، وهى منظمة اللوبى اليهودى فى الولايات المتحدة، إنها ستضرب بالحذاء كل من يعادى إسرائيل، وأضافت: وأنا أرتدى حذاء كعب عالٍ ليس من باب الموضة، بل لأضرب به مجددًا، فى كل مرة يحدث فيها شىء غير صحيح.
كلام «هالى» أثار السخرية فى العالم، وقيل إنها تؤسس لما يمكن أن يسمى «دبلوماسية الحذاء»، فقد شهد العالم فى أيام الرئيس الأمريكى تيودور روزفلت سياسة «العصا الغليظة»، وعرفنا دبلوماسية تنس الطاولة التى أعادت العلاقات بين واشنطن وبكين فى عهد الرئيس نيكسون. لكننا نرى اليوم شيئًا غير مألوف، فى عهد رئيس من نوع غير مألوف فى البيت الأبيض، هو دونالد ترامب.
نيكى هالى، تحلم بأن تجلس على مقعد وزيرة الخارجية الأمريكية فى القريب العاجل، لتتويج قصة كفاح والديها اللذين ينتميان إلى عائلة هندية من طائفة السيخ، هاجرا للحصول على الدكتوراه للأب والماجستير للأم، وجاءا بها لتصبح أصغر حاكم لولاية ساوث كارولينا، وتنجح فى أن تصبح أول سيدة يعينها ترامب فى حكومته، رغم أنها كانت من أشد المنتقدين له خلال حملة ترشحه داخل الحزب الجمهورى، وكانت تقول «كل شىء لا يرغب فيه أى حاكم يوجد فى المرشح ترامب»، إلا أنها سرعان ما أصبحت الأقرب إلى قلبه، لأنها لا تقل عنه جنونًا أو جموحًا.
ويبدو أنها أدركت أن تحقيق حلمها، لن يكون إلا بمزيد من المحاباة لإسرائيل وسياستها، لذلك وصفها الصحفى الإسرائيلى جدعون ليفى المساند لحقوق الشعب الفلسطينى، بأنها جاهلة بالقضية الفلسطينية وأنها أكثر إسرائيلية من نتنياهو!!.
شراسة نيكى هالى للحقيقة ليست تجاه العرب فقط، بل ظهرت تجاه وزير الخارجية الحالى، ريكس تيلرسون، الذى تطمح فى أن تجلس مكانه، فى ظل تصاعد الخلافات بينه وبين ترامب.
نيكى هالى.. هى حلقة فى سلسلة الدبلوماسيات الشرسات اللاتى قدمتهن واشنطن إلى العالم فى العقود الأخيرة، وكانت أولاهن وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت، التى عرفت بأنها صاحبة «دبلوماسية البروش»، حيث كانت تضع «بروش» لكل مناسبة، وعندما وصفتها وسائل الإعلام العراقية بأنها أفعى لا مثيل لها أصبحت ترتدى «بروش» على هيئة أفعى، خلال أى لقاء لها مع مسئول عراقى، وتنوعت بروشاتها حسب المواقف، من فراشة إلى بومة ثم إلى القرود الثلاثة الشهيرة (لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم) التى ارتدتها عند مناقشة قضية الشيشان.
وللحق أيضًا، فإنها كانت فى غاية الشراسة تجاه تصريحات ترامب، ضد المسلمين خلال حملته الانتخابية، حتى إنها أعلنت أنها ستسجل نفسها أمام الجهات الرسمية كمسلمة.
أما الدبلوماسية الأمريكية الأشرس فى تاريخ الولايات المتحدة، فهى كوندوليزا رايس، سواء عندما كانت مستشارة للأمن القومى أو بعدما تولت حقيبة الخارجية الأمريكية، فقد عرفت بأنها زعيمة دبلوماسية الحروب فى أفغانستان والعراق فى زمن رئاسة جورج بوش الابن، وبأنها صاحبة نظرية الفوضى الخلاقة فى الشرق الأوسط، التى أحرقت بلدانًا فى الشرق الأوسط وحولت بلدانًا أخرى إلى دول فاشلة وسعت إلى تقسيم وتفتيت ١٨ دولة عربية.
وقد اعترفت رايس، فى محاضرة لها ألقتها فى معهد بروكينج الأمريكى، خلال شهر مايو ٢٠١٤، بأن الولايات المتحدة لم تذهب إلى غزو أفغانستان عام ٢٠٠١، والعراق عام ٢٠٠٣ من أجل تحقيق الديمقراطية، بل للإطاحة بحركة طالبان التى وفرت ملاذًا آمنًا لتنظيم القاعدة، وحكم الرئيس العراقى صدام حسين، لمجرد أنهم ظنوا أنه كان يعيد بناء ترسانة من أسلحة الدمار الشامل.. وهو اعتراف جاء متأخرًا، فقد حطم الأمريكيون العراق تحت شعارات الحرية والديمقراطية، ولكنهم فى الحقيقة - كما قالت رايس - فعلوا ذلك من أجل الإطاحة بصدام، وفى سبيل هذا الهدف غير النبيل مات أكثر من مليون عراقى، وتحطمت البنية الأساسية لدولة كانت الأقوى فى العالم العربى، وكان ذلك بإيعاز من رايس، صاحبة الصوت الأقرب لأذن الرئيس جورج بوش الابن، صاحب قرار الحرب.
وقد لقبت رايس بالعديد من الألقاب الكريهة، لعل أشهرها «أفعى الأناكوندا» و«العانس السوداء»، ومهندسة الفوضى الخلاقة.
ولعل الكراهية الشديدة للعرب والانحياز الأعمى لإسرائيل، صفتان مشتركتان بين وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس، ونيكى هالى، السفيرة الأمريكية المرشحة لتولى منصب وزير الخارجية.
ويبدو أن علينا، نحن العرب، أن نواجه حقيقتين مؤسفتين: الأولى أن دبلوماسيات الولايات المتحدة هن أكثر شراسة من رجالها، وأنهن يدركن أن الطريق إلى استمرارهن ونجاحهن هو الانحياز الأعمى لإسرائيل، والعمل على تحطيم وتفتيت العالم العربى، كما حاولت رايس من خلال مشروعها الشيطانى، المعروف باسم الشرق الأوسط الجديد.

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