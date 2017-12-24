القاهرة : الأحد 24 ديسمبر 2017
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الأحد 24/ديسمبر/2017 - 07:16 م

فيديو.. نيكول سابا تطرح كليب «صورة سيلفي»

نيكول سابا
نيكول سابا
عربي السيد
dostor.org/2000811

طرحت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، اليوم، أحدث أغنياتها المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان «صورة سيلفي»، التي انتهت من تصويرها بمصر.

ويُعتبر «صورة سيلفي» أول كليب تصوره نيكول سابا في مصر، إذ حرصت نيكول على التجول بالكليب في عدد كبير من مناطق القاهرة، منها منطقة وسط البلد وكوبري قصر النيل والتجمع الخامس.

وظهرت نيكول بشخصية سائق سيارة، تنتظر زبائنها أمام أحد الفنادق، وتجبره على الصعود معها في سيارتها لتوصيله إلى وجهته، وذلك بعد أن أعجبت به.

أغنية «صورة سيلفي» من كلمات وألحان محمد رحيم، وتوزيع توما، وإخراج ياسر سامي.

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