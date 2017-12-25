للحفاظ على صحتك.. احذر وضع الهاتف المحمول في هذه المناطق

أصبح الهاتف المحمول من أساسيات الحياة اليومية للكثيرين، ويعتبر الحفاظ على الهاتف من الأمور التي من الممكن أن تسبب بعض الضرر على صحة الأفراد.



قدم موقع «Brightside»، عددا من الأماكن التي تستعين بها النساء والرجال للاحتفاظ بالموبايل، والتي تسبب الكثير من المشاكل الصحية.



« الجيب الخلفي»

يعتبر «جيوب» البنطلون من الأماكن الشائعة عند الكثير في حمل الهواتف، ولكن وضع الهاتف في الجيب الخلفي قد يسبب لك بعض المشاكل الطبية، حيث أوضح الأطباء، أن شاشات الهواتف تسبب آلام في الساق، كما أنها يمكن أن تتعرض شاشة الهاتف للكسر مما يجعلك عرضة للإصابات.



«حمالة الصدر»

تميل النساء إلى وضع الهاتف في حمالة الصدر، ويعتبر هذا من الأمور الخطرة، وفقا لبعض العلماء، فوضع الهاتف في حمالة الصدر يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، لذلك فمن الأفضل عدم الاحتفاظ به في هذا المكان.



«جيوب الأفخاذ»

وفقا للبحث، فالأشخاص الذين يميلون إلى وضع الموبايلات على الأفخاذ بحكم شغلهم، من المحتمل أن يصابوا بضعف بالعظام.



« وضعه بداخل الحجاب عند التحدث»

من العادات الخاطئة التي تلجأ اليها النساء المحجبات، هو وضع الهاتف بداخل الحجاب عند التحدث، الأمر الذي يؤدي الى نقل البكتيريا من الأزرار والشاشة إلى بشرتك، مما يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية.



«عربة أطفال»

بعض الأمهات غالبا ما تضع هواتفهم في عربة الأطفال، حيث يرى بعض الباحثين أن هذا غير آمن، فتأثير الهواتف المحمولة على الأطفال يمكن أن يكون سبب في إصابتهم ببعض المشاكل السلوكية كفرط النشاط، واضطراب نقص الانتباه.



«جيوب الرجالة»

عادة الرجال لا يحملون الحقائب، لذلك يميلون لوضع هواتفهم في الجيب الأمامي، الأمر الذي يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية، فقد أثبتت الدراسات أن الإشعاع الكهرومغناطيسي للهاتف يؤثر سلبا على نوعية وكمية الحيوانات المنوية.