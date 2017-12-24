القاهرة : الأحد 24 ديسمبر 2017
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الأحد 24/ديسمبر/2017 - 07:36 م

وزير الري عن أزمة سد النهضة: «متطمنوش الموضوع مقلق»

وزير الري عن أزمة
قنا: إسلام البكري
dostor.org/2000751

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن سد النهضة الإثيوبي أصبح أمرا مقلقا للحكومة والمصريين، خاصة أن 95% من أرض مصر صحراوية، إضافة إلى زيادة التعداد السكاني.

وأضاف وزير الري في تصريحات خلال تفقده قناطر نجع حمادي الجديدة شمال محافظة قنا اليوم: «متطمنوش الموضوع مقلق».

وأوضح أن المياه مورد نادر في مصر ولا بد الاهتمام بها، مشيرا إلي أنه لا بد أن تقلق الحكومة ويقلق المواطنين بسبب السد الإثيوبي.

وأكد أن الدولة تعمل على إيجاد حل إيجابي وعادل يرضي الطرفين المصري والإثيوبي، خاصة أن وزير الخارجية سيسافر الأسبوع المقبل إلى أديس أبابا للقاء وزير الخارجية الإثيوبي.

وزير الري عن أزمة سد النهضة: «متطمنوش الموضوع مقلق»
وزير الري عن أزمة سد النهضة: «متطمنوش الموضوع مقلق»
وزير الري عن أزمة سد النهضة: «متطمنوش الموضوع مقلق»
وزير الري عن أزمة سد النهضة: «متطمنوش الموضوع مقلق»
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