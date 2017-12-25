القاهرة : الإثنين 25 ديسمبر 2017
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الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 04:34 ص

أعراض وجود كتل الثدى وطرق العلاج

أعراض وجود كتل الثدى
رانا رمضان
dostor.org/2000691

«كتلة محددة الحواف بالثدي.. منطقة أكثر بروزا مقارنة بما حولها.. احمرار بالثدي.. اختلاف حجم الثديين.. تغيرات بالحلمة.. آلام بالثدي.. إفرازات من الحلمة.. وجود ندبة أو أكثر بالثدي»، تعتبر تلك هي الأعراض الشائعة لمرض كتل الثدي، والذي يصيب النساء بعد عمر الخامسة عشر، وتزداد نسبة ما هو خبيث منها بعد عمر الخمسين، ويكون عبارة عن نمو الأنسجة داخل ثدي المرأة مما يسبب الشعور بوجود تكتلات أو ورم أو امتلاء.

وبحسب موقع «ميديكال ديلي» الطبي فإن علاج عدوي الثدي يكون باستخدام مضادات حيوية وكمادات مياه دافئة، أما علاج آلام الثدي فيكون باستخدام أدوية منع الحمل أو المسكنات.

وللوقاية من مرض كتل الثدي ينصح الأطباء بالحفاظ على النظافة الشخصية للحماية من عدوي والتهابات الثدي، وأيضا ارتداء حمالات الصدر الملائمة، وتناول كميات كافية من الفيتامينات، والفحص الدوري الذاتي بعد كل دورة شهرية.

ويحذر الأطباء من الاستهانة بأعراض مرض كتل الثدي، مشيرين إلى أن الاستهانة بتلك الأعراض قد تؤدي إلي استئصال الثدي في نهاية الأمر.

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