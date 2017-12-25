القاهرة : الإثنين 25 ديسمبر 2017
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02:12 ص

على خطى الرئيس الأمريكى.. دولة تنفذ قرار ترامب وتنقل سفارتها للقدس
01:33 ص

«دموع نانسى».. 4 مواقف أبكت نانسى عجرم أمام جمهورها
11:08 م

حريق في كنيسة الراهبات بالأقصر
09:31 م

رانيا أشغال شاقة في «كأنه إمبارح» و«صندوق الدنيا»
09:27 م

تيجانا للاعبيه: «الدوري في الملعب».. واجتماع مع مرتضى لتحديد الراحلين
08:51 م

الأمطار تُغرق المدن الساحلية بسبب «النوة الصغرى»
08:56 م

الأجهزة الأمنية تحكم سيطرتها على الحدود البحرية والبرية لسيناء
08:31 م

الطرق الصوفية تستعد لمولد «الحسين» بمحاربة الشيعة والإرهاب
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الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 08:57 م

مشروع أمام الأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين عاصمتها القدس الشرقية.. قريبًا

مشروع أمام الأمم
dostor.org/1670367

يتابع مسئولون مصريون تأثير تحرك القاهرة فى ملف «القدس» على العلاقات مع واشنطن، خاصة بعد تهديدات الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، للدول التى تصوت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قراره باعتبار المدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل، وتلميحه بقطع المعونات عن تلك الدول. وقال مسئول مصرى معنى بالملف: «سنتعامل مع الوقائع، ولن نستبق الأمور بتوقعات وتقديرات فى أمر مهم كهذا». وحول ما إذا كانت واشنطن ستتفهم التحرك المصرى بخصوص «القدس»، أضاف لصحيفة «الحياة» اللندنية: «الواقع سيجيب أيضًا، والسلوك هو المعيار الحاكم فى هذا الصدد». وعلى الأرض فى فلسطين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، استشهاد الشاب «شريف العبد شلاشل»، ٢٨ عامًا، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، الأسبوع الماضى فى شرق «جباليا». من جهته، قال رئيس المكتب السياسى لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، خلال كلمته فى مؤتمر القدس العلمى الحادى عشر بعنوان «الأبعاد الاستراتيجية لقضية القدس وآليات استنهاض الأمة للدفاع عنها»، إن لديه معلومات حول اعتزام الإدارة الأمريكية اتخاذ خطوات أخرى ضد الشعب الفلسطينى ومقدساته، أبرزها الاعتراف بيهودية الدولة. إلى ذلك، كشف وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، تيسير جرادات، عن أن السلطة الفلسطينية بصدد وضع خطط جديدة بشأن القدس، مؤكدًا أن الفلسطينيين سيطالبون الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين عضوًا كاملًا، وعاصمتها «القدس الشرقية»، حسب قرارات مجلس الأمن الدولى.

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