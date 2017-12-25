القاهرة : الإثنين 25 ديسمبر 2017
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الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 08:46 م

الشرطة الباكستانية تقضي على إرهابيين اثنين بمدينة مولتان

الشرطة الباكستانية
dostor.org/1670358

أعلنت الشرطة الباكستانية، نجاح قواتها فى القضاء على مسلحين من العناصر الإرهابية، خلال عملية نفذتها اليوم فى مدينة مولتان بإقليم البنجاب. وأوضح مسئول أمني باكستاني فى تصريح صحفي، أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة داهمت موقعًا للإرهابيين بناء على معلومات استخباراتية، حيث جرى تبادل إطلاق النار مع إرهابيين كانوا فى ذلك الموقع، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم، فيما نجح ثلاثة آخرون من الفرار. وأضاف أن قوات الأمن شنت عملية تمشيط للبحث عن الإرهابيين، الذين نجحوا فى الفرار، مشيرًا إلى أن العملية جاءت ضمن الإجراءات، التي تتخذها قوات الأمن للبحث عن العناصر الإرهابية.

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