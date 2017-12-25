القاهرة : الإثنين 25 ديسمبر 2017
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اليوم.. الحكم على غادة عبد الرازق فى «الفعل الفاضح»
02:12 ص

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01:33 ص

«دموع نانسى».. 4 مواقف أبكت نانسى عجرم أمام جمهورها
11:08 م

حريق في كنيسة الراهبات بالأقصر
09:31 م

رانيا أشغال شاقة في «كأنه إمبارح» و«صندوق الدنيا»
09:27 م

تيجانا للاعبيه: «الدوري في الملعب».. واجتماع مع مرتضى لتحديد الراحلين
08:51 م

الأمطار تُغرق المدن الساحلية بسبب «النوة الصغرى»
08:56 م

الأجهزة الأمنية تحكم سيطرتها على الحدود البحرية والبرية لسيناء
08:31 م

الطرق الصوفية تستعد لمولد «الحسين» بمحاربة الشيعة والإرهاب
07:28 م

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06:53 م

لأول مرة.. العلماء يلتقطون صورًا لأقبح خنازير العالم (صور)

06:17 م

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النفسية إيه؟
الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 01:42 م

«متقوليش يا طنط».. سر عداوة المرأة لتلك العبارة

«متقوليش يا طنط»..
dostor.org/1670354

عبارة "يا طنط" بالنسبة للمرأة جرس إنذار، فتفسرها فى نفسها بأنها "خلاص راحت عليها"، لذلك تجد ملامح المرأة حتى ولو تجاوز عمرها الخمسين يعلوه الغضب والاستياء بطريقة لا إرادية بمجرد سماع تلك الكلمة، ما يجعلها تتحول لشخصية عدوانية، فنجد بعض السيدات يصرخن، قائلات: "ما تقوليش يا طنط". وعلى الرغم من استهتار الرجل بمأساة المرأة مع عبارة "يا طنط" فإن تلك العبارة من شأنها أن تدخل المرأة فى حالة اكتئاب قد يصل لشهور. ويقول جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية، إن عبارة "طنط" يفسرها العقل الباطن للمرأة بأنها إشارة علي تقدمها فى السن مما يمثل لها تهديدا مستمرا بإنتهاء عصر الشباب لديها وبداية عصر الشيخوخة وهو من الأشياء المرعبة بالنسبة للمرأة. وأضاف استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك بعض السيدات التي تتعمد قول تلك العبارة لأخرى من أجل استفزازها لعلمها أن تلك الكلمة بمثابة "بعبع" للمرأة، وبالتالي تكون سلاحا فعالا فى حربها مع النساء الأخريات. وأشار فرويز إلى أن هناك سيدات أخرى تستخدم تلك الكلمة بعفوية كدليل على الاحترام مما يضعها فى مأزق أمام الآخريات اللاتي يعتقدن تعمدها لتلك الكلمة لاستفزازهن.

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