«متقوليش يا طنط».. سر عداوة المرأة لتلك العبارة

عبارة "يا طنط" بالنسبة للمرأة جرس إنذار، فتفسرها فى نفسها بأنها "خلاص راحت عليها"، لذلك تجد ملامح المرأة حتى ولو تجاوز عمرها الخمسين يعلوه الغضب والاستياء بطريقة لا إرادية بمجرد سماع تلك الكلمة، ما يجعلها تتحول لشخصية عدوانية، فنجد بعض السيدات يصرخن، قائلات: "ما تقوليش يا طنط". وعلى الرغم من استهتار الرجل بمأساة المرأة مع عبارة "يا طنط" فإن تلك العبارة من شأنها أن تدخل المرأة فى حالة اكتئاب قد يصل لشهور. ويقول جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية، إن عبارة "طنط" يفسرها العقل الباطن للمرأة بأنها إشارة علي تقدمها فى السن مما يمثل لها تهديدا مستمرا بإنتهاء عصر الشباب لديها وبداية عصر الشيخوخة وهو من الأشياء المرعبة بالنسبة للمرأة. وأضاف استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك بعض السيدات التي تتعمد قول تلك العبارة لأخرى من أجل استفزازها لعلمها أن تلك الكلمة بمثابة "بعبع" للمرأة، وبالتالي تكون سلاحا فعالا فى حربها مع النساء الأخريات. وأشار فرويز إلى أن هناك سيدات أخرى تستخدم تلك الكلمة بعفوية كدليل على الاحترام مما يضعها فى مأزق أمام الآخريات اللاتي يعتقدن تعمدها لتلك الكلمة لاستفزازهن.