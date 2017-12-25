حكايات الحسن والحزن

يا ماشطة ارضى لها المقصوص، وارمى لها بين الفروق دبوس، يا ماشطة ارضى لها لِبة، وارمى لها بين الفروق دبلة.. عندما دق خامل بابها كان ميسور الحال، أرضه الكبيرة، بعض الشىء، بالمدينة وبيته المزمع بناؤه على أعمدة، أنطق الزغاريد فى عيونهم. رضيت رئيسة، وأسرتها، به زوجًا على الفور، إن كامل خامل هو هبة القدر الذى لم يضن عليها هذه المرة، هذه المرة هى متأكدة أنه الخلاص لاشك... لو لم يكن «ألثغ» فى حرف اسمه لقلت بأن السعادة تلك ليست من نصيبى، لكنه ليس حلمًا، هو ليس كذلك بالطبع، لولا تلك اللثغة! إنه معيوب رغم ماله وجماله لذا فهو من نصيبى وليس من شك الآن أن السعادة تبنتنى. الحمد للخلاق، أنه ليس كاملًا وبه لثغة فى لسانه، وإلا كنت ظننت أنه سيموت قبل زواجنا، أو أننى سأموت محروقة مثل أمى فى يوم الصباحية، أو أن مرضًا عضالًا سيصيب إيانا، أو أن أولادى منه سيولدون مشوهين، أو أنه سيكون عاقرًا ولن ننجب أبدًا، أو أن الزيجة لن تتم أصلًا بسبب شجار بينه وأبى على أى شىء من تجهيزات الزواج، أو أنه سيتشاجر مع أخى ويبطح أى منهما الآخر بسبب خلاف بسيط، فى جلسة الأنس التى سيدعوه إليها أخى كبادرة كرم منه لتوثيق الصلات فيما بينهما، أو أن أمه ستموت ليلة الزفاف وأعيش شهورًا أو سنينًا بعد ذلك فى نكد، لأنهم سيقولون بأنى نذير شؤم، أو أنه سيكتشف أنى لست بكرًا ليلة الزفاف وتصير فضيحتى تُذاع على الحمير بين الغيطان، رغم أنى بكرٌ كجنين! لكن خامل ليس حلمًا فالجميل الغنى معيوب وهذه بشرة خير. العرس كان زفة على الأقدام من عصارات الزيتون إلى أراضى الجوافة، غناء النسوة موسيقاه الوحيدة، بيضة بشرية على الأرض والعروسان فى منتصفها تقريبًا، ومن حين لآخر يتوقف المسير ليتقدم رجلان أو أكثر فيرقصان أمام العروسين، بينما لا يتوقف الحاوى الذى ينفخ النار عن الدوران، فمرة يظهر من اليمين وأخرى من اليسار، أمام الجمع وفى خلفه، ويندس داخل البيضة؛ خلف العروسين فيظللهما بناره، فيبدوان ومن خلفهما تسطع الشهب فى وضح النهار، فصار العروسان فى تألقهما كالصفار فى منتصف البيضة، ما أزاغ بصر النسوة المطلات من الشرفات نحوهما.. العروس رئيسة فى لباس عرسها الأبيض وأكمل زينتها والطرحة فوق ضفيرتيها المجدولتين، عيناها كغزالة وليدة، وخداها تفاحتان دغدغهما النحل فى رفق، فالعروس دائمًا أجمل من العريس، لكن عين الحسود تركت العروس لتصيب العريس الذى كان يرفل بأبهة فى بذلته الزرقاء بربطة عنق بنية، حيث لسعه نفاخ النار، حين أطلق شهبه خلفهما، فى قفاه، ورغم ذلك تماسك خامل ولم يصدر أنة ألم، ولأنها عين صفراء التى حسدته، أرقتْ ربطة عنقه المحكومة حول رقبته قفاه الملسوع، ففكها، وصار كلما ألهبه اللسع يرسل ياقة البذلة إلى الخلف حتى إذا وصل المسير عند البيت، كادت أزار البذلة، والتى مكانها الأصلى فوق سرته، تلامس بلحة عنقه ما جعل السائرين يضجون بالضحك، وذلك حين انكشف العروسان وظهر خامل بهيئته العجيبة بعد أن توقف المسير أمام بيت العريس منقسمًا إلى صفين متقابلين، لكن جابر، ويا لبراعته، استطاع أن يحول السخرية السلبية من أخيه إلى ضحك إيجابى، حين أطلق نكتته حول أن أخيه لا يطيق صبرًا حتى يصل إلى غرفة النوم فشرع فى خلع ملابسه فى الشارع! وساعده فى ذلك الحاوى حين ألقى مياه النار على الأرض فصارت حلقة مشتعلة قفز إليها جابر وانصهر فيها رقصًا، ووقفت رئيسة بجوار خامل بعد أن عدّل هيئته تراقب الراقصين، الذين تناغموا فى نعومة مع موسيقاها الداخلية التى سيطرت عليها منذ تركت بيت أبيها.. يا ماشطة رضيتى ليَّا المقصوص، ورميتى لى بين الفروق دبوس، يا ماشطة ورضيتى لى لِبة، ورميتى لى بين الفروق دبلة، ورميتى لى بين الفروق دبلة... أحكم خامل يد عروسه فى كوعه، وسار.. ورميتى لى بين الفروق دبلة، ترميهم سيدة بالملح والفول وبذور البرسيم.. ورميتى لى بين الفروق دبلة، الزغاريد من داخل البيت وخارجه.. ورميتى لى بين الفروق دبلة، وقفا أمام باب منزلهما الذى سدته مسعدة بجسدها.. ورميتى لى بين الفروق دبلة، شمرت مسعدة جلبابها حتى بان سروالها الأبيض الذى تلبسه أسفله، ثم طلبت من خامل الدخول أولًا فدخل... ورميتى لى بين الفروق دبلة، وسندت جزعها على جانب الباب رافعة رجلها اليمنى بأقصى ما لديها من قوة ساندة إياها على جهة الباب المقابلة... ورميتى لى بين الفروق دبلة... مطالبة زوجة ابنها أن تعبر الباب... عدى يا بنتى... كيف؟!... عدى من تحت رجلى... (وبعد تردد) حاضر... ورميتى لى بين الفروق دبلة! مقطع من رواية «حكايات الحٌسن والحُزن».