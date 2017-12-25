القاهرة : الإثنين 25 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
12:10 ص

اليوم.. الحكم على غادة عبد الرازق فى «الفعل الفاضح»
02:12 ص

على خطى الرئيس الأمريكى.. دولة تنفذ قرار ترامب وتنقل سفارتها للقدس
01:33 ص

«دموع نانسى».. 4 مواقف أبكت نانسى عجرم أمام جمهورها
11:08 م

حريق في كنيسة الراهبات بالأقصر
09:31 م

رانيا أشغال شاقة في «كأنه إمبارح» و«صندوق الدنيا»
09:27 م

تيجانا للاعبيه: «الدوري في الملعب».. واجتماع مع مرتضى لتحديد الراحلين
08:51 م

الأمطار تُغرق المدن الساحلية بسبب «النوة الصغرى»
08:56 م

الأجهزة الأمنية تحكم سيطرتها على الحدود البحرية والبرية لسيناء
08:31 م

الطرق الصوفية تستعد لمولد «الحسين» بمحاربة الشيعة والإرهاب
07:28 م

بعد إعارة «كابوريا وأوباما».. 6 نجوم خارج الزمالك في يناير
06:53 م

لأول مرة.. العلماء يلتقطون صورًا لأقبح خنازير العالم (صور)

06:17 م

رقم مميز لـ«صلاح» مع ليفربول في الدوري الإنجليزي
منوعات
الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 07:24 ص

حكايات الحسن والحزن

حكايات الحسن والحزن
dostor.org/1670294

يا ماشطة ارضى لها المقصوص، وارمى لها بين الفروق دبوس، يا ماشطة ارضى لها لِبة، وارمى لها بين الفروق دبلة.. عندما دق خامل بابها كان ميسور الحال، أرضه الكبيرة، بعض الشىء، بالمدينة وبيته المزمع بناؤه على أعمدة، أنطق الزغاريد فى عيونهم. رضيت رئيسة، وأسرتها، به زوجًا على الفور، إن كامل خامل هو هبة القدر الذى لم يضن عليها هذه المرة، هذه المرة هى متأكدة أنه الخلاص لاشك... لو لم يكن «ألثغ» فى حرف اسمه لقلت بأن السعادة تلك ليست من نصيبى، لكنه ليس حلمًا، هو ليس كذلك بالطبع، لولا تلك اللثغة! إنه معيوب رغم ماله وجماله لذا فهو من نصيبى وليس من شك الآن أن السعادة تبنتنى. الحمد للخلاق، أنه ليس كاملًا وبه لثغة فى لسانه، وإلا كنت ظننت أنه سيموت قبل زواجنا، أو أننى سأموت محروقة مثل أمى فى يوم الصباحية، أو أن مرضًا عضالًا سيصيب إيانا، أو أن أولادى منه سيولدون مشوهين، أو أنه سيكون عاقرًا ولن ننجب أبدًا، أو أن الزيجة لن تتم أصلًا بسبب شجار بينه وأبى على أى شىء من تجهيزات الزواج، أو أنه سيتشاجر مع أخى ويبطح أى منهما الآخر بسبب خلاف بسيط، فى جلسة الأنس التى سيدعوه إليها أخى كبادرة كرم منه لتوثيق الصلات فيما بينهما، أو أن أمه ستموت ليلة الزفاف وأعيش شهورًا أو سنينًا بعد ذلك فى نكد، لأنهم سيقولون بأنى نذير شؤم، أو أنه سيكتشف أنى لست بكرًا ليلة الزفاف وتصير فضيحتى تُذاع على الحمير بين الغيطان، رغم أنى بكرٌ كجنين! لكن خامل ليس حلمًا فالجميل الغنى معيوب وهذه بشرة خير. العرس كان زفة على الأقدام من عصارات الزيتون إلى أراضى الجوافة، غناء النسوة موسيقاه الوحيدة، بيضة بشرية على الأرض والعروسان فى منتصفها تقريبًا، ومن حين لآخر يتوقف المسير ليتقدم رجلان أو أكثر فيرقصان أمام العروسين، بينما لا يتوقف الحاوى الذى ينفخ النار عن الدوران، فمرة يظهر من اليمين وأخرى من اليسار، أمام الجمع وفى خلفه، ويندس داخل البيضة؛ خلف العروسين فيظللهما بناره، فيبدوان ومن خلفهما تسطع الشهب فى وضح النهار، فصار العروسان فى تألقهما كالصفار فى منتصف البيضة، ما أزاغ بصر النسوة المطلات من الشرفات نحوهما.. العروس رئيسة فى لباس عرسها الأبيض وأكمل زينتها والطرحة فوق ضفيرتيها المجدولتين، عيناها كغزالة وليدة، وخداها تفاحتان دغدغهما النحل فى رفق، فالعروس دائمًا أجمل من العريس، لكن عين الحسود تركت العروس لتصيب العريس الذى كان يرفل بأبهة فى بذلته الزرقاء بربطة عنق بنية، حيث لسعه نفاخ النار، حين أطلق شهبه خلفهما، فى قفاه، ورغم ذلك تماسك خامل ولم يصدر أنة ألم، ولأنها عين صفراء التى حسدته، أرقتْ ربطة عنقه المحكومة حول رقبته قفاه الملسوع، ففكها، وصار كلما ألهبه اللسع يرسل ياقة البذلة إلى الخلف حتى إذا وصل المسير عند البيت، كادت أزار البذلة، والتى مكانها الأصلى فوق سرته، تلامس بلحة عنقه ما جعل السائرين يضجون بالضحك، وذلك حين انكشف العروسان وظهر خامل بهيئته العجيبة بعد أن توقف المسير أمام بيت العريس منقسمًا إلى صفين متقابلين، لكن جابر، ويا لبراعته، استطاع أن يحول السخرية السلبية من أخيه إلى ضحك إيجابى، حين أطلق نكتته حول أن أخيه لا يطيق صبرًا حتى يصل إلى غرفة النوم فشرع فى خلع ملابسه فى الشارع! وساعده فى ذلك الحاوى حين ألقى مياه النار على الأرض فصارت حلقة مشتعلة قفز إليها جابر وانصهر فيها رقصًا، ووقفت رئيسة بجوار خامل بعد أن عدّل هيئته تراقب الراقصين، الذين تناغموا فى نعومة مع موسيقاها الداخلية التى سيطرت عليها منذ تركت بيت أبيها.. يا ماشطة رضيتى ليَّا المقصوص، ورميتى لى بين الفروق دبوس، يا ماشطة ورضيتى لى لِبة، ورميتى لى بين الفروق دبلة، ورميتى لى بين الفروق دبلة... أحكم خامل يد عروسه فى كوعه، وسار.. ورميتى لى بين الفروق دبلة، ترميهم سيدة بالملح والفول وبذور البرسيم.. ورميتى لى بين الفروق دبلة، الزغاريد من داخل البيت وخارجه.. ورميتى لى بين الفروق دبلة، وقفا أمام باب منزلهما الذى سدته مسعدة بجسدها.. ورميتى لى بين الفروق دبلة، شمرت مسعدة جلبابها حتى بان سروالها الأبيض الذى تلبسه أسفله، ثم طلبت من خامل الدخول أولًا فدخل... ورميتى لى بين الفروق دبلة، وسندت جزعها على جانب الباب رافعة رجلها اليمنى بأقصى ما لديها من قوة ساندة إياها على جهة الباب المقابلة... ورميتى لى بين الفروق دبلة... مطالبة زوجة ابنها أن تعبر الباب... عدى يا بنتى... كيف؟!... عدى من تحت رجلى... (وبعد تردد) حاضر... ورميتى لى بين الفروق دبلة! مقطع من رواية «حكايات الحٌسن والحُزن».

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 7 ساعات

«دموع نانسى».. 4 مواقف أبكت نانسى عجرم أمام جمهورها

منذ 8 شهر

«الدستور» تعايش فرحة اليتامى: ننتظر أعياد الربيع «من السنة للسنة»

منذ 9 شهر

ممثلة بريطانية تكشف طلبًا من "ترامب" لها قبل 20 عامًا

منذ 10 شهر

الهند تنجح فى إطلاق صاروخ أسرع من الصوت

منذ 10 شهر

المجاري تحاصر آلهة المصريين القدماء

الآن

مرتضى منصور: أمتلك عقود توقيع ثلاثى الإسماعيلى للزمالك

للحفاظ على صحتك.. احذر وضع الهاتف المحمول في هذه المناطق

شاهد.. أمينة تقترب من الـ2 مليون مشاهدة بـ«الأصيل أصيل»

«شخلل عشان تسهر».. أغلى 10 أماكن للاحتفال برأس السنة فى مصر

الأكثر قراءة

في عيد ميلادها.. رحلة هنا شيحة من لبنان إلى «قبل زحمة الصيف»

«خايفين من إيه.. دا انتوا تخوفوا الدينا كلها».. أبرز رسائل السيسي فى احتفالية الإسماعيلية

توقف البواخر السياحية فى نهر النيل بأسوان بسبب انخفاض منسوب المياه

مشروع أمام الأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين عاصمتها القدس الشرقية.. قريبًا

ألبومات الصور

كواليس مباراة سموحة و الإنتاج الحربي

بالصور.. فريق «مسرح سياحة» بجامعة المنيا ينظم مسرحية «ربع جرام»

مقهى «أم كلثوم» بالعياط بعد فتح ملثمين النار على رواده

صحفيو "الدستور" يعتصمون بسبب تعسف النقابة فى القيد

نجم الساعة

صحفيو «الدستور» يلجأون إلى القضاء ضد نقيب الصحفيين

الأكثر قراءة

في عيد ميلادها.. رحلة هنا شيحة من لبنان إلى «قبل زحمة الصيف»

«خايفين من إيه.. دا انتوا تخوفوا الدينا كلها».. أبرز رسائل السيسي فى احتفالية الإسماعيلية

توقف البواخر السياحية فى نهر النيل بأسوان بسبب انخفاض منسوب المياه

مشروع أمام الأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين عاصمتها القدس الشرقية.. قريبًا

منوعات

حكايات الحسن والحزن

«دموع نانسى».. 4 مواقف أبكت نانسى عجرم أمام جمهورها

فيديوجراف.. «فنانات الشائعات.. ومنافسة بين ميسي ورونالدو» أبرز 5 أخبار اليوم

المثقف

تحت الطبع.. رواية «طقوس الغواية» عن دار العين

ولاد الكار

«دراما الأعلى للإعلام» تناقش مشاكل الارتقاء بمحتوى الأعمال الفنية

الأبراج اليوم

أبراج ملهاش حظ فى الزواج.. تعرّف عليهم

الصحة

للحفاظ على صحتك.. احذر وضع الهاتف المحمول في هذه المناطق

الدستور على فيسبوك
ads