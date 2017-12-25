«خايفين من إيه.. دا انتوا تخوفوا الدينا كلها».. أبرز رسائل السيسي فى احتفالية الإسماعيلية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات التنموية، وكان كوبري الشهيد أحمد منسي العائم على قناة السويس أولهم بمنطقة نمرة 6، كما افتتح كوبري الشهيد أبانوب بالقنطرة غرب. وشملت زيارة الرئيس افتتاح المرحلة الثانية من مزارع الأسماك وتدشين كباري عائمة تربط بين الإسماعيلية وسيناء، ولم تخلوا من «التكنك» العسكري، فشاهد قدرات سفينة «الإمداد أحمد فاضل»، السفينة صاحبة القدرات العظيمة، التي تعد من أكبر سفن الشرق الأوسط فى الخدمات البترولية، التابعة للهيئة قناة السويس، كما شاهد فيلمًا تسجيليًا من القوات المسلحة باسم «شريان حياة» وجاء به المشاريع التي قامت بها القوات المسلحة. جاءت احتفالية اليوم بالإسماعيلية التي شهدها الرئيس بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والمهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بجانب عدد من الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة، لتحمل عدة رسائل، ونستعرض فى التقرير التالي أهمها: التوقيت «خايفين من إيه.. دا انتوا تخوفوا الدينا كلها» جاء عامل التوقيت لاحتفالية صباح اليوم 23 ديسمبر فى غاية الأهمية، فهو الظهور الأول للرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب النصر الدبلوماسي المصري فى جمعية الأمم المتحدة، لرفض مصر قرار أمريكا، الأمر الذي جعل ترامب فى عزلة سياسية دولية. «احنا مش طماعين فى حاجة حد لا فى خير ولا أموال ولا أرض حد» جاءت تلك الجملة، مبلورة للميول المصرية فى المنطقة وعلى رأسها الملف الفلسطيني، الذي لاقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية ومؤسساتها، ليبرز الدور المصري تجاه الملف الفلسطيني ودورها الريادي فى المنطقة. اهتمام القوات المسلحة بأبنائها الشهداء على رأس الأولويات كان من بين أولويات الرئيس فى احتفالية اليوم، مرافقة أهل البطل الشهيد المنسي، وتسمية الكوبري الكبير الذي يربط الإسماعلية بسيناء باسمه «الشهيد العقيد البطل أحمد صابر المنسي»، فى لفته اعتاد عليها الرئيس، الأمر الذي يواجه من القوات المسلحة فداء وتضحية لأبعد الحدود. الرسالة الاقوى بئر العبد وتوقيتها «هنعمل مخطط عمراني بتكلفة 100 مليار جنيه، كما أن هناك تخطيطا عمرانيا متكاملا فى بئر العبد الجديدة خلال سنتين وهنعمرها». ولعل أحد الرسائل المهمة، التي واجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعمة الدولة الكامل لمنطقة بئر العبد وإعمار العريش، فالكشف عن إعمار سيناء فى توقيت كهذا، أمر بالغ الأهمية خصوصًا، وأن هناك احتقان مصري أمريكي، الأمر الذي يمس إسرائيل من جانب ويمس الإرهاب من جانب آخر، فالمشروع الضخم الذي كشف عنه الرئيس بمثابة تحول الدولة تجاه إعمار سيناء، الأمر الذي طال اشتياقه. «المشروعات التنموية الكبيرة» اعتدنا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى كل ظهور ميداني له، على افتتاح مشاريع جديدة، والكشف عن مشروعات ضخمة ستفتح فى العاجل القريب، وكانت أبرز المشروعات افتتاح كوبري المنيسي والكباري العائمة والمرحلة الثانية من مزارع الأسماك، ولم تخلوا احتفالية اليوم من مشروعات تمس قناة السويس وكان تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنفاق قناة السويس عقب الانتهاء من أعمال الحفر والتبطين، والإعلان عن الـ 4 شركات الوطنية المتعاقدة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمشاركتها فى مشاريع كبيرة لفته اقتصادية بالغة الأهمية وشأنها، فتح أبواب شركات مصرية جديدة، لتنفيذ مشاريع حساسة ومهمة. «شريان حياة» وإسكان الشباب منذ ظهور السيسي كرئيس لجمهورية مصر العربية، وضع على رأس أولوياته الشباب، وهمومهم ومشاكلهم، وإشراكهم فى الحياة السياسية، والمحافظة على مؤتمر سنوي خاص بهم، ومن بين أبرز مشاكل الشباب، إسكان الشباب، الأمر الذي يلا يتوانى عنه الرئيسن فاليوم الرئيس يعلن من الإسماعيلية، عن 52 ألف وحدة سكنية شرق الإسماعيلية الجديدة، تستوعب من 200 إلى 250 ألف مواطن، جاهزة للمواطنين فى 30 يونيو 2018، الطبيعة العملية للرئيس السيسي تجعل من احتفالًا بثورة يونيو، مشاريع تخدم الشباب. تسخير القوات المسلحة للاقتصاد المصري ولعل سفينة أحمد فاضل، الأكبر فى الشرق الأوسط للخدمات البترولية، خير شاهد على تسخير القوات المسلحة للأخذ بيد الاقتصاد المصريين، فالسفينة التي تعمل بنظام DP2 أي تثبيت الهدف فى نقطة محددة دون الرجوع "للقلوع" تثبت السفينة العملاقة، أمر بالغ الأهمية وهي صاحبة القدرات المميزة التي تستوعب على ظهرها 80 فردًا، كما بها مهبط لطائرات "الهليكوبتر"، ومستشفى خاص بها، وهي نقلة جديدة فى عالم الاقتصاد المصري.