القاهرة : الإثنين 25 ديسمبر 2017
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الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 12:10 م

توقف البواخر السياحية فى نهر النيل بأسوان بسبب انخفاض منسوب المياه

توقف البواخر السياحية
dostor.org/1669836

توقف العديد من البواخر السياحية العاملة بين الأقصر وأسوان، بسبب انخفاض منسوب المياه فى مدينة كوم أمبو؛ ما أدى إلى استخدام الأتوبيسات لاستكمال الرحلة. من ناحيته، قال الخبير السياحى أشرف فرج، صاحب أحد الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان، إن البواخر السياحية لا تستطيع المرور من مدينة كوم أمبو لاستكمال رحلتها، سواء فى طريقها إلى الأقصر أو أسوان، بسبب انخفاض مستوى مياه النيل فى تلك المنطقة، وتوقفت حوالى 7 بواخر خلال اليومين الماضيين.

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