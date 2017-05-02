اليوم.. الذكري الـ«86» لمولد الكاتب المسرحي صلاح عبد الصبور
تفقد الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أعمال القافلة العلاجية بقرية الطيبة التابعة لمركز نبروة. وقال المحافظ، إن القافلة وقعت الكشف الطبي على 2528 مواطنًا من المترددين عليها خلال ...
نظمت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، سباق للدراجات الهوائية، بمشاركة حفني بركات، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد ...
يحتفل رموز الرياضة في نادي المنصورة، بفريقي اليد والطائرة؛ بمناسبة الصعود للدوري الممتاز بعد غياب 9 سنوات. ونظم النادي احتفالية كبرى بمناسبة صعود فريقي اليد والطائرة، في حضور الدكتور أحمد الشعرواي ...