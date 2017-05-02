اليوم.. الذكري الـ«86» لمولد الكاتب المسرحي صلاح عبد الصبور

هو محمد صلاح الدين عبد الصبور يوسف الحواتكى، ولد في 3 مايو 1931 بمدينة الزقازيق.

يُعد صلاح عبد الصبور أحد أهم رواد حركة الشعر الحر العربي ومن رموز الحداثة العربية المتأثرة بالفكر الغربي، كما يُعدّ واحدًا من الشعراء العرب القلائل الذين أضافوا مساهمة بارزة في التأليف المسرحي والتنظير للشعر الحر.





وتزوج في يناير 1958 المذيعة سميحة غالب وانجب ابنتين





في 14 أغسطس من العام 1981 رحل الشاعر صلاح عبد الصبور إثر تعرضه إلى نوبة قلبية حادة أودت بحياته عن عمر يناهز 50 سنة.



