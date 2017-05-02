اليوم.. الذكري الـ«21» لوفاة الفنانة زوزو نبيل

اسمها الحقيقي عزيزة إمام حسين، ولدت في مدينة المنوفية في 6 يوليو عام 1920، ظهرت علامات الموهبة التمثيلية عليها وهي في سن صغيرة، فتركت المدرسة وانضمت إلى فرقة مختار عثمان، بعدما عرض عليها العمل معه في فرقته مقابل راتب بلغ 6 جنيهات شهريًا.





وعملت بعدها في المسرح والسينما، ثم انضمت إلى فرقة مسرح رمسيس مع الفنان يوسف وهبي، وعملت بعدها في المسرح القومي، وعُرفت بصوتها الرخيم الجميل فبرزت في الإذاعة.



توفيت في 3 مايو عام 1996 عن عمر يناهز 76 عامًا.



فيلموجرافيا



«رجل مهم جدا، ألف ليلة وليلة، يوميات ونيس، المرأة والساطور، الستات ميعملوش كده، على باب الوزير، الزناتي خليفه، الصبر في الملاحات، سر الأرض، يا تحب يا تقب، السقوط في بئر سبع، ذئاب الجبل، مستر كاراتيه، الهروب، عائلة الأستاذ شلش، رأفت الهجان، العميل رقم 13، بكيزة وزغلول، هند والدكتور نعمان»

