القاهرة : الأحد 24 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
11:46 م

بالصور.. ضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالغربية

10:50 م

الجبلاية يشيد بموقف الأهلي: نادي المبادئ والقيم

09:34 م

بالفيديو.. «رونالدو» يتقدم للريال على أتلتيكو بهدف في الشوط الأول
08:49 م

بن سلمان: لا خلافات بين المملكة والإمارات
08:37 م

"بن سلمان" يعلن تفاصيل بيع شركة "أرامكو" للنفط
08:31 م

محمد بن سلمان: ماضون في تنفيذ مشروع جسر الملك سلمان بسيناء
08:16 م

بن سلمان: الإعلام الإخوانجي سبب زعزعة العلاقات بين المملكة ومصر
08:10 م

ولي ولي العهد السعودي: قادرون على اجتثاث الحوثيين في أيام
06:48 م

«ليبيا تتوحد».. السراج وحفتر يتفقان على تشكيل حكومة مستقلة وجيش وطني
06:46 م

تفاصيل توقيع 3 اتفاقيات لمبادلة الديون مع إيطاليا
06:44 م

إيناسيو يعلن قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي
04:20 م

22 يونيو.. الحكم على محتكري الأدوية
فن
الثلاثاء 02/مايو/2017 - 10:16 م

اليوم.. الذكري الـ«21» لوفاة الفنانة زوزو نبيل

الفنانة زوزو نبيل
الفنانة زوزو نبيل
أميرة حلمي
dostor.org/1388488

اسمها الحقيقي عزيزة إمام حسين، ولدت في مدينة المنوفية في 6 يوليو عام 1920، ظهرت علامات الموهبة التمثيلية عليها وهي في سن صغيرة، فتركت المدرسة وانضمت إلى فرقة مختار عثمان، بعدما عرض عليها العمل معه في فرقته مقابل راتب بلغ 6 جنيهات شهريًا.


وعملت بعدها في المسرح والسينما، ثم انضمت إلى فرقة مسرح رمسيس مع الفنان يوسف وهبي، وعملت بعدها في المسرح القومي، وعُرفت بصوتها الرخيم الجميل فبرزت في الإذاعة.

توفيت في 3 مايو عام 1996 عن عمر يناهز 76 عامًا.

فيلموجرافيا

«رجل مهم جدا، ألف ليلة وليلة، يوميات ونيس، المرأة والساطور، الستات ميعملوش كده، على باب الوزير، الزناتي خليفه، الصبر في الملاحات، سر الأرض، يا تحب يا تقب، السقوط في بئر سبع، ذئاب الجبل، مستر كاراتيه، الهروب، عائلة الأستاذ شلش، رأفت الهجان، العميل رقم 13، بكيزة وزغلول، هند والدكتور نعمان»

اقرأ أيضًا
منذ 8 شهر

مناسك العُمرة توقف تصوير غادة عبدالرازق لـ"أرض جو"

منذ 8 شهر

الليلة.. دنيا سمير غانم ضيف "تلاتة في واحد" على " ON E"

منذ 8 شهر

شاهد.. نجوى فؤاد ترقص في حفل بلبنان

منذ 8 شهر

بالفيديو.. البرومو الرسمي لمسلسل «اللهم إني صائم»

منذ 8 شهر

تعرف على موعد أولى حلقات الموسم الخامس لـ«مسرح مصر»

منذ 8 شهر

ريهام سعيد: معظم الستات المطلقات بتصاحب أو تتجوز عرفي إنما أنا لأ

الآن

سفير مصر في باريس: نحترم اختيار الفرنسيين في انتخابات الرئاسة

سفير مصر في إسرائيل يشارك في حفل عيد الاستقلال الـ69

محمد بن سلمان: تيران وصنافير سعوديتان

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو بدوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

«الدراسات الاقتصادية»: طرح سندات دولارية مهم للعودة للأسواق الدولية

اليوم.. الذكري الـ«86» لمولد الكاتب المسرحي صلاح عبد الصبور

اليوم.. الذكري الـ«21» لوفاة الفنانة زوزو نبيل

ألبومات الصور

بالصور.. الكشف على 2528 مواطنًا في قافلة طبية بنبروة

"الدراجات الهوائية" تعزز القدرات الرياضية في الأقصر

بالصور.. رموز الرياضة في احتفالية نادي المنصورة

بالصور.. مصر تحصد 24 ذهبية في البطولة "الأفروآسيوية" بالغردقة

نجم الساعة

غدًا.. «نيمار» ممثلاً لمشروعات شركة «أركو» في مصر

الأكثر قراءة

«الدراسات الاقتصادية»: طرح سندات دولارية مهم للعودة للأسواق الدولية

اليوم.. الذكري الـ«86» لمولد الكاتب المسرحي صلاح عبد الصبور

اليوم.. الذكري الـ«21» لوفاة الفنانة زوزو نبيل

جريدة الدستور

اليوم.. الذكري الـ«21» لوفاة الفنانة زوزو نبيل

اليوم.. الذكري الـ«86» لمولد الكاتب المسرحي صلاح عبد الصبور

منوعات

«مرسي الكنوز».. مشروع تخرج بـ«آداب عين شمس»

للمياه المعدنية أنواع مختلفة.. كيف تختار المناسبة لك؟

ألمانية تسير بسيارتها على قضبان السكك الحديدية

المثقف

1000 عمل فني لطلاب «فنون جميلة المنصورة» في معرض «الخطوة الأولى 3»

ولاد الكار

«الأهرام» تعلن رفضها لحديث «النجار»

الأبراج اليوم

تعرف على حظك اليوم

الصحة

طبيب أسنان: مضمضة الفم ضرورة بعد تناول القهوة والشاي

الدستور على فيسبوك
ads